Saoirse Ronan interpretará a Linda McCartney en la saga sobre The Beatles

Saoirse Ronan actuará en una de las cuatro películas sobre la famosa banda británica The Beatles que revolucionó la escena musical. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz estadounidense Saoirse Ronan interpretará a Linda McCartney (1941-1998), la primera esposa del legendario compositor británico Paul McCartney, en la ambiciosa saga de películas sobre la banda The Beatles dirigida por Sam Mendes, informó este miércoles Deadline.

Ronan ('Little Women') se sumará a Paul Mescal, quien encarnará a Paul McCartney, para contar su historia de amor, contrayendo matrimonio en 1969, así como su trabajo como tecladista y vocalista tras la separación de la banda británica.

A Mescal se unen Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson en sus papeles de George Harrison, Ringo Starr y John Lennon, respectivamente, en las nuevas películas de tono biográfico que prepara el director Sam Mendes sobre los músicos más famosos de Liverpool.

Sinopsis

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/paul-macartey-y-su-esposa-lindajpg-676oba23r1200x01-6e60a0eb.jpg Linda y Paul McCartney.

La historia estará contada desde la perspectiva de cada uno de sus miembros, para intentar capturar su improbable viaje desde Liverpool hasta el centro de la cultura global, lo que significa cuatro largometrajes independientes.

Mendes prepara un total de cuatro películas sobre la famosa banda británica que revolucionó la escena musical en la década de los sesenta del pasado siglo y todas ellas se estrenarán en cines en abril de 2028.

Este es el primer largometraje narrativo que obtiene los derechos musicales del extenso catálogo de éxitos de The Beatles, que abarca desde 'Strawberry Fields' a 'Let It Be' o 'I Am the Walrus' y 'Yellow Submarine', entre otros.