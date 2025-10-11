×
La leyenda del cine desaparece: Diane Keaton muere a los 79 años

La actriz deja atrás una carrera icónica, amores memorables y un legado imborrable

    Expandir imagen
    La leyenda del cine desaparece: Diane Keaton muere a los 79 años
    Además de actriz, Diane Keaton fue directora, productora, fotógrafa y referente de la moda por su estilo personal y su singular carisma. (MELINDA SUE GORDON - © 2018 PARAMOUNT PICTURES.)

    La actriz Diane Keaton, recordada por ser una de las musas originales de Woody Allen y por papeles inolvidables en "The Godfather" (1972) y "Annie Hall" (1977), falleció a los 79 años en California, según confirmó People. Su partida marca el fin de una era dorada en Hollywood.

    Keaton saltó a la fama con su interpretación de Kay Adams en "The Godfather" (1972), dirigida por Francis Ford Coppola, y alcanzó la consagración con "Annie Hall" (1977), por la que ganó el Óscar a Mejor Actriz en 1978.

    En los años siguientes brilló en títulos como "Looking for Mr. Goodbar" (1977), "Reds" (1981), "Father of the Bride" (1991), "The First Wives Club" (1996) y "Something´s Gotta Give" (2003). En total, sus películas recaudaron más de US$1,100 millones en Norteamérica.

    Relaciones entre estrellas

    En el terreno personal, su romance más célebre fue con Woody Allen, con quien compartió una relación profesional y sentimental durante gran parte de la década de 1970. Juntos trabajaron en filmes como "Sleeper" (1973) y "Love and Death" (1975), además de la icónica "Annie Hall".

    También se la vinculó con Al Pacino, su compañero en "The Godfather", y con Warren Beatty, con quien protagonizó "Reds" (1981).

    Además de actriz, Keaton fue directora, productora, fotógrafa y referente de la moda por su estilo personal y su singular carisma. Ganadora de un Óscar, dos Globos de Oro y un Bafta, fue reconocida como una de las intérpretes más versátiles de su generación.

    Con su muerte, el cine pierde a una figura irrepetible que supo unir humor, elegancia y profundidad emocional.

