Hollywood se une para homenajear a Diane Keaton: así la recuerdan sus excompañeras de reparto

Excompañeras de reparto y actrices rinden homenaje a Diane Keaton con mensajes y recuerdos en sus redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

Varias estrellas de Hollywood y excompañeras de reparto rindieron homenaje a Diane Keaton, quien falleció este sábado a los 79 años, compartiendo en sus redes sociales emotivos mensajes y recuerdos sobre la actriz.

Sus colegas destacaron su talento, carisma y legado en la industria cinematográfica, recordándola como una figura única que marcó generaciones con su estilo y autenticidad.

Bette Midler, quien compartió pantalla con Keaton en 'The First Wives Club' (1996), publicó en Instagram una foto en blanco y negro en la que la actriz aparecía con su icónico sombrero y traje de chaqueta.

"La brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha fallecido. No puedo expresarles lo insoportablemente triste que me produce esto. Era divertidísima, completamente original y sin ninguna malicia ni la competitividad que uno esperaría de una estrella así", escribió Midler en su red social.

La ganadora de un Óscar por la comedia de Woody Allen 'Annie Hall' (1977), directora de varias películas y empresaria de una marca de vino con su nombre, murió a causa de un deterioro de salud que sufrió de manera repentina en los últimos meses, según han informado medios como People.

Emotivas palabras

También le dedicó una foto y un mensaje en su Instagram, Kimberly Williams-Paisley, quien interpretó a la hija de Keaton en las películas de 'Father of the Bride' (1991, 1995 y 2020).

"Diane, trabajar contigo siempre será uno de los momentos más destacados de mi vida. Eres única, y fue emocionante estar en tu círculo por un tiempo. Gracias por tu amabilidad, tu generosidad, tu talento y, sobre todo, tu risa", escribió Williams-Paisley.

La actriz Rosie O'Donnell dijo en sus redes sociales que la noticia de la muerte de Keaton le "rompe el corazón".

"¡Amor para sus hijos! ¡Qué estilo, qué gracia! La extrañaremos", anotó O'Donnell. Keaton se convirtió en madre soltera a los cincuenta años al adoptar a sus dos hijos, Dexter y Duke, en 1996 y 2001, respectivamente.

La actriz Elizabeth Perkins, por su parte, dijo en sus redes que Keaton era "un tesoro nacional, con estilo, gracia, inteligencia y un talento inmenso".

"Gracias por ser mi heroína moderna y mostrarle a una joven actriz lo que significaba ser valiente, autocrítica pero segura de sí misma, y siempre abierta, audaz y valiente. Compleja, excéntrica y tan talentosa, lo dominaste todo... y vaya, ¡marcaste la pauta! Siempre serás mi Annie Hall. ¡Esto me duele profundamente!", escribió Perkins.

Por su parte, la actriz Reese Witherspoon, que coincidió junto a la icónica Keaton en sus inicios, resumió sus sentimientos así: "Cambió la forma en que todos veíamos a las mujeres en la pantalla: inteligente, divertida, con estilo y completamente original. Estoy muy agradecida de haberla tenido como mentora"

