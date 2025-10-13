Tom Hiddleston celebra "la magia de los pequeños momentos" en "La vida de Chuck"

Tom Hiddleston protagoniza adaptación a la gran pantalla de "La vida de Chuck". ( FUENTE EXTERNA )

La adaptación a la gran pantalla de la novela La vida de Chuck (The Life of Chuck), del aclamado escritor de superventas Stephen King, despertó en el actor británico Tom Hiddleston una profunda reflexión sobre la plenitud de la vida y la magia de lo cotidiano.

"La magia de los pequeños momentos en nuestras vidas serán las estrellas más brillantes en nuestros recuerdos y en nuestras últimas horas", indicó el actor en una rueda de prensa en Los Ángeles en la que desveló los detalles de uno de los proyectos más emotivos en los que se ha envuelto y que podrá verse en España a partir del próximo 17 de octubre.

Hiddleston encarna a Chuck Krantz, un personaje que, aunque a simple vista parece un hombre común, esconde "un mundo interior de infinitas posibilidades, conexiones, recuerdos y experiencias únicas", explicó.

Lo que más le impactó del guión fue "esa consciencia de que ninguno de nosotros sabe cuál será el último día de su vida". "Vivimos esa incertidumbre y hacemos lo mejor que podemos con la vida que tenemos", agregó el actor.

Dirigida por el cineasta Mike Flanagan, la película se estructura en tres actos inversos en los que se explora la vida de Chuck desde la muerte hasta la infancia, apostando por una narrativa emocional más que por el terror clásico arquetipo de las novelas de King.

"Esa idea del universo dentro de cada uno de nosotros, el universo que construimos a medida que avanzamos en la vida, es un concepto hermoso. Me resulta muy reconfortante", indicó por su parte el cineasta.

La película representa un tributo a la resistencia y la conexión humana frente a la incertidumbre y el final del mundo. "Esta película es mucho mejor de lo que imaginaba. Estoy muy feliz", dijo Flanagan.

La estrella estadounidense Mark Hamill, conocido por su papel como Luke Skywalker en 'Star Wars', interpreta en esta entrega a Albie Krantz, quien si bien representa a alguien que podría aconsejar a no perseguir los sueños, su personaje refleja lo difícil que es encontrar el camino de uno propio.

"Es un hombre muy común y corriente, y probablemente bebe demasiado, pero lo que le emociona es la gloria de las matemáticas", añadió Hamill.

Benjamin Pajak, por su parte, interpreta a Chuck adolescente, y su papel supuso "una experiencia muy divertida y algo que realmente nunca olvidaré". "Todo eso se puso en esta película y espero que todo eso se proyecte muy bien en la pantalla", afirmó el joven.

Aunque la película contiene elementos fantásticos, lo más destacable sobre el proyecto recae en el enorme valor emocional.

"Cada persona es totalmente insignificante y cada persona es la persona más importante del universo. Y ese es el nacimiento de la compasión", sentenció por su parte Kate Siegel, quien interpreta a Miss Richards, la maestra de Chuck durante su juventud.

