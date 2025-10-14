Zoé Saldaña habla de lo difícil que es hacer una película con la técnica de la captura de movimiento

Imagen de archivo de la actriz Zoé Saldaña Neytiri en la saga Avatar. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz estadounidense de origen dominicano Zoé Saldaña defendió el uso de la captura de movimiento en el cine, a la que definió como "la forma más empoderadora de actuación".

En una entrevista con Beyond Noise, citada por Variety, reveló que el director James Cameron evalúa producir un documental sobre cómo se filmaron las películas de Avatar para mostrar el alcance real de esta técnica.

"Por fin tendríamos la oportunidad de explicar, de manera meticulosa, por qué la captura de movimiento es la forma más empoderadora de actuar", dijo Saldaña, quien interpreta a Neytiri en la saga. "Nos da el mérito y la capacidad de apropiarnos al cien por ciento de nuestra actuación en pantalla".

Saldaña, ganadora de múltiples premios y una de las principales defensoras de esta forma de interpretación, explicó que el proceso va mucho más allá de un simple trabajo de voz.

"Con la animación, quizás vas al estudio unas pocas veces. En cambio, Avatar no existiría si Sigourney Weaver, Sam Worthington, Stephen Lang, Kate Winslet, yo y todo el elenco no nos pusiéramos los puntos en la cara", afirmó.

Según la actriz, el nivel de preparación para cada película es extremo.

"Pasan un promedio de siete años entre cada Avatar. Desde el tiro con arco y las artes marciales, hasta el buceo libre para aguantar la respiración más de cinco minutos, y aprender un idioma inventado por James Cameron. Todo eso somos nosotros, y un grupo de dobles increíbles que hacen que nuestros personajes parezcan biónicos", dijo.

Saldaña también explicó cómo funciona la tecnología: "Nos ponemos ese pequeño traje con puntos, entramos al volume, el set, y las cámaras del techo capturan cada movimiento. Toda esa información alimenta el sistema que da vida a Pandora".

La actriz reiteró que los actores que trabajan con esta técnica merecen el mismo reconocimiento que los del cine convencional.

"Viejas costumbres tardan en morir, y cuando las instituciones son antiguas cuesta mucho impulsar el cambio. No se trata de ganar o perder, sino de ser reconocidos", comentó, recordando sus críticas previas a los Oscar por no valorar este tipo de actuaciones.

Cameron, quien planea lanzar dos nuevas entregas de la franquicia, coincidió en una entrevista con Variety en que los premios "ya están en deuda" con el trabajo de Saldaña en Avatar.