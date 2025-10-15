×
La XIII edición de Premios Platino se celebrará el 9 de mayo en México

La edición ampliará las categorías para largometrajes con el premio al Mejor Diseño de Vestuario y a los Mejores Efectos Especiales

    Expandir imagen
    La XIII edición de Premios Platino se celebrará el 9 de mayo en México
    La XIII edición de los Premios Platino tendrá lugar el próximo 9 de mayo de 2026 en Riviera Maya. (FUENTE EXTERNA)

    La XIII edición de los Premios Platino tendrá lugar el próximo 9 de mayo de 2026 en Riviera Maya (México), concretamente en el complejo turístico Xcaret, según han anunciado este miércoles en un comunicado EGEDA y FIPCA, organizadores de los galardones junto con el apoyo de la Federación de Academias del Cine Iberoamericano.

    Además, esta edición ampliará las categorías para largometrajes con el premio al Mejor Diseño de Vestuario, a los Mejores Efectos Especiales y al Mejor Maquillaje y Peluquería.

    En cuanto a las series, el próximo año se incluirán distinciones a la Mejor Serie de larga duración -para aquellas con más de 26 capítulos-, a la Mejor Música Original, a las mejores direcciones de Montaje, Arte, Fotografía y Sonido, así como al Mejor Diseño de Vestuario, a los Mejores Efectos Especiales y al Mejor Maquillaje y Peluquería en miniserie o teleserie.

    • En total, doce nuevos premios que, según se ha indicado en el comunicado, son un reflejo de la evolución que este evento quiere hacer para representar "la diversidad y la riqueza del audiovisual iberoamericano, atendiendo a las peticiones recibidas desde distintos sectores de la industria".

    Otra de las novedades de la XIII edición afectará a la gala, puesto que tras los acuerdos alcanzados con las cadenas que retransmiten la ceremonia, la organización entregará en el acto televisado las categorías de:

    • Mejor Película Iberoamericana de Ficción

      Mejor Película Documental

      Mejor Película de Animación

      Mejor Comedia

      Mejor Ópera Prima

      Mejor Dirección

      Mejor Guión

      Mejor interpretaciones femeninas y masculinas en cine y series

      Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental

      Mejor Creador en Miniserie o Teleserie

      Mejor Serie de larga duración

      Premio de Honor del Cine Iberoamericano

    Así pues, el resto de categorías, que con la ampliación llegan hasta los 36, serán anunciadas previamente durante los próximos meses "sin renunciar" a la visibilidad de ninguno de los profesionales.

    Este nuevo formato, según EGEDA y FIPCA, permitirá reducir la duración de la ceremonia a aproximadamente dos horas, en lugar de las casi tres actuales. 

