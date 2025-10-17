Brigitte Bardot está hospitalizada por "una enfermedad grave", según la prensa francesa

La actriz francesa Brigitte Bardot está hospitalizada desde hace tres semanas por una intervención quirúrgica a causa de "una enfermedad grave". ( FUENTE EXTERNA )

Brigitte Bardot, uno de los símbolos sexuales del cine en los años 1960, está hospitalizada en Tolón (sureste de Francia) desde hace tres semanas por una intervención quirúrgica a causa de "una enfermedad grave", según el periódico Var Matin.

El periódico explica en su página web que la actriz francesa, de 91 años, está internada en el hospital Saint-Jean y debería salir en unos días aunque su estado sigue siendo preocupante.

Fuentes citadas por la emisora ICI Provence señalaron que Bardot, que vive en Saint Tropez, en la Costa Azul francesa, cerca de Tolón, se está recuperando poco a poco.

En enero de 2023 tuvo que ser hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria.

Sus memorias

En septiembre de este año, presentó un libro escrito a mano, 'Mon BBcédaire', que su editorial Fayard presenta como "una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia".

En el libro reivindica "la libertad de ser una misma, incluso cuando eso molesta".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/103ada8a48db3a525faa6f2a1697062b43778330-d126e9e9.jpg

La estrella francesa, que había publicado unas memorias en 1996, 'Initiales BB', dejó el cine hace medio siglo y ha provocado muchos comentarios por sus opiniones y su apoyo a la extrema derecha.

Bardot dedica toda su energía a la causa animal. Tiene una fundación a su nombre, que sigue dirigiendo y aún espera, en vida, ver la prohibición del consumo de carne de caballo.

Musa del cine francés

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/download-064910d4.jpeg

Considerada uno de los grandes iconos de la moda, Bardot fue símbolo sexual de la historia del cine de mediados del siglo XX.

Brigitte Anne-Marie Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París (Francia) en el seno de una familia acomodada.

También conocida por las iniciales B.B, es uno de los rostros más bellos del séptimo arte y una sex symbol a escala mundial.

Su atractivo la llevó a las portadas de las revistas de moda cuando todavía era adolescente y posteriormente encaminó sus pasos al mundo de la interpretación.

Durante su carrera protagonizó cerca de medio centenar de películas. Filmó con directores de la talla de Louis Malle, Jean-Luc Godard y Henri-Georges Clouzot. Además, en 21 años de trayectoria, grabó más de 60 canciones y actuó en varios musicales.