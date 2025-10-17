La actriz Brigitte Bardot sale del hospital y regresa a su casa de la Costa Azul francesa

Brigitte Bardot fue uno de los grandes símbolos sexuales del cine en los años de 1960. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz francesa Brigitte Bardot, de 91 años, salió del hospital este viernes por la tarde y se encuentra en su casa de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, informaron fuentes de su entorno al periódico local Var-matin.

La actriz había estado ingresada en el hospital Saint-Jean de Tolón (sureste de Francia) desde hacía tres semanas por una intervención quirúrgica, según las informaciones filtradas a la prensa, y la noticia, que salió a la luz este viernes, había despertado una fuerte preocupación en su país.

Las fuentes consultadas por Var-matin relacionaron la hospitalización con un "cierto estado de debilidad tras un verano canicular difícil".

Bardot, que fue uno de los grandes símbolos sexuales del cine en los años de 1960, había tenido que ser hospitalizada ya en enero de 2023, a causa de una insuficiencia respiratoria.

En septiembre de este año, presentó un libro escrito a mano, titulado 'Mon BBcédaire', que su editorial, Fayard, presentó como "una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia".

La intérprete de películas como 'Le Mépris' (1963, Jean-Luc Godard) y comprometida defensora de los animales también había publicado unas memorias en 1996, 'Initiales BB'.