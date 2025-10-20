Colman Domingo dará voz a León Cobarde en la esperada secuela de la película "Wicked"

El actor estadounidense Colman Domingo dará voz al mítico León Cobarde de El mago de Oz en la esperada segunda entrega de Wicked. ( FUENTE EXTERNA )

El actor estadounidense Colman Domingo dará voz al mítico León Cobarde de El mago de Oz en la esperada segunda entrega de Wicked, que se estrenará el próximo 21 de noviembre con Cynthia Erivo y Ariana Grande como protagonistas.

"Nos vemos en Oz", anunció este lunes el actor en una publicación en sus redes sociales, mientras aparecía escondido detrás de un león de peluche.

El León Cobarde fue un personaje principal en la clásica película de 1939 El Mago de Oz. En la nueva entrega de Wicked, figura como el cachorro que Elphaba (Erivo) y Fiyero (Jonathan Bailey) rescatan después de que se llevaran al profesor de ciencias Dr. Dillamond.

Más

Wicked: For Good supone la segunda parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway Wicked , basado a su vez en la novela del estadounidense Gregory Maguire y en los personajes del clásico de L. Frank Baum del Wizard of Oz.

supone la segunda parte de la adaptación cinematográfica del , basado a su vez en la novela del estadounidense y en los personajes del clásico de L. Frank Baum del Wizard of Oz. La primera entrega , estrenada en noviembre del año pasado, se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes de la compañía cinematográfica Universal Pictures .

, estrenada en noviembre del año pasado, se convirtió en uno de los recientes de la compañía cinematográfica . El musical cinematográfico obtuvo 10 nominaciones en la 97 edición de los premios Óscar, alzándose con dos estatuillas a mejor diseño de producción y mejor vestuario.