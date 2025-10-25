Muere a los 100 años June Lockhart, la inolvidable madre de "Lassie" y "Perdidos en el Espacio"

Bogotá (Colombia)- Fotografía de archivo del 30 de octubre de 2012 de la actrices estadounidenses June Lockhart en Los Ángeles, California (EE.UU.). ( EFE )

La actriz estadounidense June Lockhart, conocida por su papel en las series de televisión ´Lassie´ y ´Perdidos en el Espacio´, murió en Los Ángeles (California) a la edad de cien años, informó este sábado su publicista.

Lockhart, que estuvo presente en las pantallas hasta 2014, murió el jueves pasado rodeada de su familia en su casa en Santa Mónica, una ciudad del condado de Los Ángeles.

Ganadora de un premio Tony por su participación en 'For Love or Money', la actriz fue nominada en dos ocasiones al premio Emmy, una de ellas por interpretar a la madre de la familia en 'Lassie', una de las series de televisión más longevas de la franja, con 17 temporadas.

Nacida el 25 de junio de 1925 en la ciudad de Nueva York, Lockhart creció en una familia de artistas, su padre era actor y su madre cantante.

Inició su carrera en cine junto a sus padres en una versión para la pantalla grande de ´Un cuento de Navidad´ (1938) y en 'El hijo de Lassie' (1945), un concepto que retomó extensamente durante la serie de televisión.

Lockhart también formó parte, de manera no oficial, del cuerpo de prensa de la Casa Blanca desde la década de 1960, y acompañó a varios presidentes en sus giras hasta la administración de George W. Bush.

¿Cuál es el legado de June Lockhart?

La carrera de June Lockhart abarcó más de siete décadas, dejando una huella imborrable en la televisión y el cine. Su trabajo en 'Lassie' y 'Perdidos en el Espacio' la convirtió en una figura querida por varias generaciones.

¿Cómo fue su vida personal?

Lockhart, quien vivió hasta los cien años, fue una mujer que siempre mantuvo un perfil bajo, enfocándose en su trabajo y su familia. Su legado no solo se limita a su carrera artística, sino también a su compromiso con la comunidad y su participación en eventos sociales.

¿Qué impacto tuvo en la industria del entretenimiento?

La influencia de June Lockhart en la industria del entretenimiento es innegable. Su participación en producciones icónicas ha inspirado a muchos actores y actrices que la han seguido. Su dedicación y talento la han convertido en un referente en la historia de la televisión estadounidense.