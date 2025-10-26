Caribbean Cinemas reconocerá a cuatro figuras el "Paseo del Cine Downtown"

Frank Perozo, Nashla Bogaert y la viuda de Fernando Báez (homenaje póstumo) fueron reconocidos en el 2018 por Caribbean Cinemas y Downtown Center en el Paseo de las Estrellas del Cine Dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

Caribbean Cinemas y Downtown Center realizarán la quinta edición del Paseo de las Estrellas del Cine Dominicano, en la cual serán homenajeados cuatro talentos de la industria local este 11 de noviembre.

El Paseo del Cine Downtown es un bulevar con estrellas ubicada en la explanada frontal del centro comercial Downtown Center ubicado en la Avenida Núnez de Cáceres esquina Rómulo Betancourt, Bella Vista.

El espacio es destinado como un homenaje a grandes profesionales del cine dominicano por su pasión, dedicación y entrega en cada uno de los proyectos de los que han participado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/caribbean-cinemas-paseo-2017-b110d827.jpg Cheddy García y Agliberto Meléndez fueron reconocidos en 2017.

El Paseo del Cine cuenta con un board honorífico compuesto por personalidades ligadas a la industria, los cuales ya se reunieron y seleccionaron las cuatro figuras que se van a homenajear.

Estos son miembros de DGCine, Ministerio de Cultura, ProDominicana, Acroarte, ADOPAE, Adopresci y representantes de Downtown Center, quienes han seleccionado a los reconocidos de esta entrega.

Reconocimientos pasados

Las entregas pasadas reconocieron el trabajo y trayectoria de Luisito Martí (póstumo), Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Manny Pérez, en el 2016; María Montes (póstumo), Cheddy García, Archie López y Agliberto Meléndez, en 2017; Fernando Báez (póstumo), Nashla Bogaert y Frank Perozo en el 2018, así como de Pericles Mejía (póstumo), Judith Rodríguez, Manolo Ozuna, Laura Amelia Guzmán y Leticia Tonos, en 2023.