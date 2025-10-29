Una coproducción dominicana competirá en el festival de cine europeo de Sevilla

La película "Bajo el mismo sol", una coproducción hispanodominicana, competirá en Festival de Cine Europeo de la ciudad española de Sevilla. ( FUENTE EXTERNA )

La película Bajo el mismo sol, una coproducción hispanodominicana, competirá en el Festival de Cine Europeo de la ciudad española de Sevilla, la primera participación de un largometraje del país caribeño en la sección oficial del certamen, que se celebra en noviembre.

Será posible gracias al auge de las coproducciones europeas con la República Dominicana, en este caso una cinta dirigida por el español Ulises Porra.

La película salió adelante por la unión de tres productoras, las dominicanas Alta Isla Films y Wooden Boat Productions y la española Fasten Films.

Está ambientada en 1918, cuando un joven heredero español, una tejedora china y un desertor haitiano luchan por encontrar su lugar y su humanidad en el tenso cruce de culturas del Caribe.

El reparto

Al frente del reparto se encuentran el español David Castillo, la dominica-taiwanesa Valentina Shen Wu y el haitiano Jean Jean.

Hasta ahora, la República Dominicana no había podido participar en la sección oficial, reservada al cine hecho en Europa, pero el auge cinematográfico en el país caribeño y las coproducciones impulsadas los últimos años lo han hecho posible.

En 2021, el cineasta dominicano Nino Martínez Sosa participó en el mismo festival con 'Liborio', su ópera prima, pero no en la sección oficial, sino en la de Nuevas Olas.

