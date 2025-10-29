María Castillo será reconocida en Paseo del Cine Downtown

Caribbean Cinemas y Downtown Center anunciaron la inmortalización de la actriz, directora y productora María Castillo en la quinta edición del Paseo de las Estrellas del Cine Dominicano, el 11 de noviembre.

Con más de cinco décadas de carrera, María Castillo es una de las figuras estelares de las artes escénicas dominicanas en cada una de sus múltiples vertientes que, además, incluye el rol de maestra.

Con un paso notorio y destacado en el cine, incluye en su trayectoria títulos por participación en "El Padrino II", "Pantaleón y las visitadoras", "Pasaje de ida", "La carta", "Sobre el muro gris", "Para vivir o morir", "Miriam miente", "El proyeccionista", "Lo que siento por ti", "Mon Amour", "Asalto en progreso", "Agatha Saldívar", entre otras.

Su mayor aporte al cine dominicano se encuentra en la cantidad de actrices y actores sobresalientes en la pantalla dominicana que ha formado con sus enseñanzas del método de Stanislavski, en el cual se especializó en la academia más importante de Rusia, creada por el mismo maestro.

Cabe destacar que El Paseo del Cine cuenta con un board honorífico compuesto por personalidades ligadas a la industria, los cuales ya se reunieron y seleccionaron las cuatro figuras que se van a homenajear.

Estos son miembros de DGCine, Ministerio de Cultura, ProDominicana, Acroarte, Adopae, Adopresci y representantes de Downtown Center, quienes han seleccionado a los reconocidos de esta entrega.

Otros reconocidos

Las entregas pasadas reconocieron el trabajo y trayectoria de Luisito Martí (póstumo), Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Manny Pérez, en el 2016; María Montes (póstumo), Cheddy García, Archie López y Agliberto Meléndez, en 2017; Fernando Báez (póstumo), Nashla Bogaert y Frank Perozo en el 2018, así como de Pericles Mejía (póstumo), Judith Rodríguez, Manolo Ozuna, Laura Amelia Guzmán y Leticia Tonos, en 2023.

