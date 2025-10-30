"Springsteen: deliver me from nowhere" encabeza una cartelera que celebra la música y la pasión

Jeremy Allen White interpreta a Bruce Springsteen en "Springsteen: Deliver Me From Nowhere", uno de los nuevos estrenos de la semana. ( BLUEGRASS FILMS/GOTHAM GROUP )

Además de "Springsteen: Deliver Me from Nowhere", la cartelera de la semana incluye estrenos como "El rey del hit" y producciones que recorren el miedo, la esperanza y la lucha por la redención desde miradas tan diversas como poderosas.

Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Basada en el libro de Warren Zanes, la película retrata a un artista en crisis, atrapado entre el éxito inminente de "Born In The USA" y los fantasmas de su pasado. Con un tono íntimo y melancólico, el filme celebra la vulnerabilidad y la autenticidad de uno de los discos más humanos de Springsteen.

El rey del hit

Dirigido por Eddy Jiménez y protagonizado por el propio Luis Polonia, este documental sigue el recorrido del beisbolista desde sus humildes comienzos hasta su consagración como una leyenda de las Grandes Ligas.

Night of The Zoopocalypse

Dirigida por Rodrigo Pérez-Castro y Ricardo Curtis, esta aventura animada sigue a Gracie, una valiente loba, y a Dan, un puma rebelde, que deben unir fuerzas cuando un meteorito infecta el zoológico con un virus que transforma a los animales en zombis.

Good Boy

En esta inquietante historia Shane Jensen interpreta a Todd, un hombre que se muda al campo en busca de paz, sin imaginar que su nuevo hogar oculta presencias malignas.

Earthquake Underground

Tras un devastador terremoto que sumerge un lujoso hotel, un joven arquitecto, interpretado por Matthew Gademske, lucha contra el tiempo y la naturaleza para rescatar a su novia embarazada (Angela Cole) antes de que la estructura colapse por completo.

7 de julio

Esta cinta combina drama político y suspenso histórico para retratar los turbulentos acontecimientos en torno al asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Protagonizada por Raquel Pelissier y Jimmy Jean-Louis, la cinta sigue a Shedeline, una joven universitaria que, mientras investiga al mandatario para escribir sus memorias, se envuelta en una red de conspiraciones y traiciones.

Algo de valor

Dirigida por Yaniel Paulino, "Algo de valor" es un drama juvenil que explora los desafíos de la identidad y las decisiones en la adolescencia.

Anthony Álvarez interpreta a Manny Reyes, un estudiante de último año abrumado por las expectativas familiares y académicas que, en su búsqueda de libertad, termina cayendo bajo la influencia de una pandilla local.