El drama romántico "Regretting you" lidera la taquilla de fin de semana

Este fin de semana la mayor recaudación en Estados Unidos correspondió a "Regretting you". ( FUENTE EXTERNA )

A la espera de los grandes estrenos de fin de año, la taquilla cinematográfica no ofrece grandes registros y este fin de semana la mayor recaudación en Estados Unidos correspondió a Regretting you (A pesar de ti), un drama romántico que se hizo con el número uno con solo 8.1 millones de dólares.

Una cifra que eleva su taquilla desde su estreno a 50.8 millones de dólares en todo el mundo, de los que 27.4 son en EE. UU., según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

Otras películas

En segundo puesto en el fin de semana se situó Black Phone 2, la cinta de terror dirigida por Scott Derrickson, que se hizo con 8 millones de dólares, con lo que superó los 104 millones en todo el mundo (61.4 en Estados Unidos).

Secuela de The black phone (2021), está protagonizado por Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw y Jeremy Davies, que repiten en sus papeles, junto al mexicano Demián Bichir.

Chainsaw Man - The movie: Reze Arc, la última película de animé de la plataforma Crunchyroll de Sony, pasó de liderar la taquilla la semana pasada al tercer lugar, con 6 millones de dólares en las salas estadounidenses.

La cinta japonesa basada en el manga Chainsaw Man, de Tatsuki Fujimoto, acumula una cifra global de 138 millones.

Y a continuación está KPop Demon Hunters, la película más vista de la historia de Netflix, una apuesta animada y musical que en su paso por los cines de Estados Unidos consiguió este fin de semana 5.3 millones de dólares, lo que eleva la recaudación en este país a 24.3 millones.

Cierra el top 5 el último trabajo del griego Yorgos Lanthimos, de nuevo con Emma Stone como protagonista, Bugonia, que recaudó 4.8 millones, un considerable aumento respecto a su primera semana en salas, cuando consiguió poco más de un millón.