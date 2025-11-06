Actriz Carol Burnett dona todos los premios recibidos a la Universidad de California

La actriz Carol Burnett donó todos los premios que ha acumulado en su carrera (Grammy, Óscar, Emmy, etc.) a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y financiará una beca en la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la institución, informó la institución académica en un comunicado.

El aporte de la protagonista de 'Annie' comprende 140 premios entre los que se encuentran siete Emmy, seis Globos de Oro, un Grammy, un premio Tony de teatro, así como la Medalla Presidencial de la Libertad o el Premio Kennedy Center Honor, entre otros.

La exalumna de la UCLA, también incluyó en la donación su Premio Spotlight de junio de 1952, que honraba a Burnett como "la debutante más destacada" en el programa de un acto de UCLA durante el semestre de primavera de ese año.

Beca para teatro musical

Además, Burnett creó la Beca Carol Burnett para Estudiantes de Teatro Musical, que otorgará cada año una ayuda económica significativa a un estudiante del Programa de Teatro Musical Ray Bolger, de la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de UCLA, destinada a cubrir matrícula y otros gastos relacionados con sus estudios.

"Encontré mi verdadera pasión en UCLA, y en esta beca reside la esperanza de que haga lo mismo por muchos otros durante muchos años", dijo la actriz en un comunicado.

La actriz de 92 años que está por estrenar la segunda temporada de 'Palm Royale' por Apple TV+ también incluyó en su aporte objetos como dibujos hechos por ella con el vestuario de 'The Carol Burnett Show', una muñeca de ella aún en su caja con el icónico traje de percha de cortina de Scarlett O'Hara del programa de variedades de CBS, así como otras fotos y recuerdos, que, junto con los premios, formarán parte de una exhibición que se mostrará en la universidad.