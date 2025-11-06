Meghan Markle vuelve a actuar ocho años después de dejar Hollywood

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, volverá a actuar en un filme tras ocho años de haber dejado Hollywood. ( FUENTE EXTERNA )

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, volverá a actuar en un filme con las actrices Lily Collins y Brie Larson ocho años después de abandonar el mundo de Hollywood para casarse con el príncipe Harry de Inglaterra, revela este jueves 'The Sun'.

El tabloide británico afirma que Markle, que se hizo famosa en la serie Suits, participará en una película titulada Close Personal Friends interpretándose a sí misma.

La duquesa filma actualmente en Pasadena, EE. UU., en una producción de los estudios MGM, centrada en dos parejas, una famosa y otra no.

"Este es un momento muy importante para Meghan y significa su regreso a lo que realmente le apasiona. Ha recibido muchísimas ofertas, pero esta le pareció la adecuada", dijo al 'Sun' una fuente de los estudios.

"Es la manera que tiene Meghan de volver poco a poco al agua y ver si disfruta de estar de vuelta en el plató. Todos los implicados están muy entusiasmados y han jurado guardar el secreto sobre su participación".

"El príncipe Harry, por supuesto, la apoya muchísimo y simplemente quiere que Meghan haga lo que la haga feliz", añadió.

La duquesa comunicó en 2017 su decisión de abandonar el mundo de la actuación antes de casarse con el hijo menor del rey Carlos III del Reino Unido.

No obstante, los duques decidieron en 2020 abandonar la Casa Real para instalarse en Estados Unidos y ser financieramente independientes.

