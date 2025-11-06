Video | El primer tráiler de la película sobre Michael Jackson, protagonizada por su sobrino

Fotografía cedida que muestra una escena de 'Michael', la película protagonizada por Jaafar Jackson sobre la vida de su tío Michael Jackson. ( EFE/GLEN WILSON/LIONSGATE )

Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, demostró en las primeras imágenes del biopic que protagoniza sobre su tío que es capaz de emular a la perfección los icónicos pasos de baile del "rey del pop".

Poco más de un minuto de imágenes sirven para confirmar que Jaafar Jackson, de 29 años e hijo de Jermaine Jackson, es el digno heredero de la saga familiar.

Colombiano-estadounidense, su madre es de Bogotá, Jackson debuta como actor en esta película dirigida por Antoine Fuqua, que llegará a las salas el 24 de abril de 2026, según informó este jueves un comunicado de Universal Pictures.

Las primeras imágenes de esta esperada película muestran a un joven Michael Jackson en un estudio de grabación junto a Quincy Jones mientras suena "Wanna Be Startin´ Somethin´", uno de los grandes éxitos del mítico álbum Thriller (1982).

En el tráiler se puede ver a Jaafar Jackson transformado en su tío en diversos momentos: desde actuaciones en grandes estadios y el videoclip de "Thriller", hasta ejecutando el famoso paso de baile "moonwalk" sobre el escenario.

Un repaso por la vida de Michael Jackson

Junto a Jaafar Jackson participan Kendrick Sampson como Quincy Jones; Miles Teller como el abogado y asesor de Jackson, John Branca; Colman Domingo como el patriarca, Joe Jackson; Nia Long como su madre, Katherine Jackson; Jessica Sula como su hermana, LaToya Jackson; Larenz Tate como el fundador de Motown Records, Berry Gordy; y Kat Graham como Diana Ross.

"Michael es el retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido", resalta Universal en el comunicado.

La película muestra desde el descubrimiento del talento de Michael Jackson como líder de los Jackson Five hasta su conversión "en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor ícono de la industria del entretenimiento".