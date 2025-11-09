Channing Tatum y Kirsten Dunst se roban la pantalla en "Un buen ladrón"

Channing Tatum y Kirsten Dunst protagonizan una historia real que mezcla adrenalina y ternura en partes iguales. ( IMDB )

Basada en una historia real que parece sacada de una película -y ahora lo es-, Un buen ladrón sigue la vida de Jeffrey Manchester (Channing Tatum), un exsoldado y padre en apuros que encuentra una manera poco común de sobrevivir: robando restaurantes McDonald´s desde los techos. Así nació su apodo, "Roofman".

Después de escapar de prisión, Manchester logra esconderse nada menos que en una tienda Toys "R" Us, donde vive en secreto durante seis meses mientras planea su próximo golpe.

Pero todo cambia cuando aparece Leigh (Kirsten Dunst), una madre divorciada que, sin saberlo, se enamora de un fugitivo con un encanto irresistible. Lo que sigue es una mezcla de romance, peligro y redención que transforma a ambos personajes en un juego emocional del gato y el ratón.

Cómo seleccionan el reparto de actores

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/screen-shot-2025-11-09-at-110414-am-e560a1a8.png El actor Channing Tatum en Un buen ladrón. (IMDB)

Detrás de cámaras, el director Derek Cianfrance (Blue Valentine, The Place Beyond the Pines) volvió a conectar con Tatum después de casi dos décadas.

El proceso fue tan orgánico como poético: "Solo dimos un largo paseo por el parque, hablamos de la vida, no de películas", recuerda Tatum. Lo que comenzó como una charla sin guion terminó inspirando una historia escrita especialmente para él.

Cianfrance confiesa que cada palabra del guion empezó a sonar con la voz del actor: "La voz de Jeff se convirtió en la de Channing".

Y esa conexión se siente en pantalla. Tatum aporta a su personaje la gracia física que lo caracteriza —sí, incluso en los pasillos de una juguetería— y un toque de melancolía que lo vuelve imposible de odiar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/screen-shot-2025-11-09-at-110925-am-df810c10.png Channing Tatum yKirsten Dunst en la película Un buen ladrón. (IMDB)

Por su parte, Kirsten Dunst da vida a Leigh con una mezcla de dulzura y fortaleza.

"Me encanta cómo Derek trabaja con los actores, busca la verdad de cada escena sin preocuparse tanto por las palabras", dice la actriz. "El guion me pareció hermoso y real. Ni siquiera sabía que estaba basada en una historia verdadera".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/screen-shot-2025-11-09-at-110316-am-0cdff7c8.png

El director también incorporó a personas reales vinculadas a la historia de Manchester: policías, jueces, e incluso la verdadera Leigh Wainscott (Moore), que aparece brevemente en pantalla. Un guiño a esa delgada línea entre realidad y ficción que tanto fascina a Cianfrance.

Un buen ladrón no es solo una historia sobre un crimen, sino sobre segundas oportunidades, amor inesperado y la búsqueda de redención.

Y con Tatum y Dunst al frente, logra ese equilibrio perfecto entre tragedia y ternura, con la nostalgia de las películas que ya no se hacen.



