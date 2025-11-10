Glen Powell reinventa el filme "El sobreviviente" en el papel de Schwarzenegger

Se suele decir que Hollywood ya no produce estrellas de cine. Así que cuando alguien con una mandíbula cuadrada y un carisma arrollador como Glen Powell es elegido para el papel de Arnold Schwarzenegger en el remake de "El sobreviviente", muchos se entusiasman.

Pero Powell, un texano siempre cortés que abandonó Los Ángeles y regresó a su Austin natal al crecer su fama, no se deja llevar por la euforia.

"No me considero excepcional", declara el actor de 37 años a la AFP.

Su rol en la nueva versión de "El sobreviviente" (The Running Man), que se estrena el viernes, dista mucho de la bravuconería indestructible de los héroes de acción del siglo XX interpretados por Schwarzenegger, Sylvester Stallone y Mel Gibson, que solían ser soldados, policías y entrenados luchadores.

El personaje que encarna Powell, Ben Richards, es un hombre común y corriente, sin más habilidades que una resistencia física admirable y un carácter muy explosivo.

Participa a regañadientes en un programa televisivo de juegos en el que el mundo entero intenta matarlo; él necesita sobrevivir el tiempo suficiente para ganar el premio y comprar la medicina que salvará la vida de su hija.

"Algunas de mis películas favoritas son de gente común que se enfrenta a situaciones extraordinarias. Y no hay nadie más común que Ben", dice Powell.

En la película, al héroe de Powell le dan una paliza, lo arrojan desde un puente y debe bajar por la fachada de un edificio envuelto solo en una toalla para escapar de unos matones.

La noche anterior a su entrevista con la AFP, Powell y el director Edgar Wright proyectaron el filme para Schwarzenegger.

¿La reacción del veterano actor? "¡Ay, lo siento mucho por ti. ¡Debió de doler!", recuerda Powell.

"Arnold sabe el esfuerzo que implica hacer una buena película de acción. Fue genial tener su aprobación".

"Carnicería"

"El sobreviviente" se apega más a la novela original de ciencia ficción de Stephen King (El fugitivo, 1982) que su predecesora cinematográfica de 1987.

El protagonista que interpreta Powell es perseguido de ciudad en ciudad por asesinos a sueldo. Los productores del concurso de TV manipulan cada momento para obtener altos índices de audiencia.

Curiosamente, King ambientó su novela en el Estados Unidos de 2025: una visión futurista, entonces marcada por autócratas que dividen a la sociedad, videos falsos y una crisis sanitaria que lleva al ciudadano común a situaciones extremas.

¿Le resultó difícil a Powell imaginar al público actual disfrutando del caos y la matanza —en parte generada por IA— en sus pantallas?

"Vivimos en este universo de TikTok", contesta el actor. "Vemos la carnicería y, sin embargo, estamos como alejados de ella. Ya no nos involucramos como seres humanos".

Powell afirma que a menudo recibe videos 'deepfake' (generados con IA) de personas que no han cuestionado la veracidad ni la procedencia del contenido.

"Es algo muy interesante con lo que podemos jugar en esta película... '¿De dónde saca las noticias la gente y quién controla la información?'", comenta.

"Lejano Oeste"

Aunque lleva años actuando, Powell saltó a la fama interpretando al arrogante piloto de combate "Hangman" en "Top Gun: Maverick" (2022).

Desde entonces, ha tenido una trayectoria impresionante: compartió pantalla con Sydney Sweeney en la comedia romántica "Con todos menos contigo", persiguió tormentas mortales en "Twisters" y coescribió y protagonizó "Hit Man". Su próximo proyecto es una nueva película de fantasía del creador de "Lost", J.J. Abrams.

La productora de Powell tiene un acuerdo con Universal Pictures.

Esas incursiones en la escritura y la producción recuerdan a otra estrella clásica del cine de acción: Stallone, quien escribió el famoso guión de "Rocky" e insistió en ser el protagonista.

"Nunca quise esperar a que sonara el teléfono. Porque me di cuenta de que nunca sonará, al menos no con las llamadas que uno desea", afirma Powell. "Así es como me he movido en esta ciudad, intentando hacerlo con iniciativa".

"Hollywood es el Lejano Oeste ahora mismo", añade.