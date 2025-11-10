"Predator: Badlands" rompe el récord de la saga y lidera la taquilla en Estados Unidos

Fotograma cedido por 20th Century Studios de una escena de la película "Predator: Badlands". ( EFE )

Predator: Badlands rompe el récord de recaudación en su début de la saga de acción y esta séptima entrega lidera la taquilla estadounidense del fin de semana con 40 millones recaudados en Estados Unidos y 80 millones en total en todo el mundo.

La cinta, séptima entrega de la saga dirigida por Dan Trachtenberg, ha superado a Alien vs. Predator, de 2004, que consiguió recaudar 38 millones de dólares en su primer fin de semana. Esta nueva entrega, en su primer día, registró 15.6 millones de dólares, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

Al segundo puesto de fin de semana bajó Regretting you (A pesar de ti), el drama romántico que sigue manteniendo sus cifras y, con una recaudación de 7,1 millones este fin de semana eleva su recaudación desde su estreno, el 24 de octubre, a casi 38.6 millones de dólares en Estados Unidos (y casi 71 millones en todo el mundo).

Black Phone 2, la cinta de terror dirigida por Scott Derrickson, baja al tercer puesto y se hace con 5.3 millones de dólares el fin de semana, superando entonces los 120.4 millones en todo el mundo (70.1 en Estados Unidos).

Secuela de The black phone (2021), está protagonizada por Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw y Jeremy Davies, que repiten en sus papeles, junto al mexicano Demián Bichir.

Otras películas

El biopic dramático Sarah's Oil , sobre la historia de una niña afroamericana de 11 años en los 90 que cree que hay petróleo bajo la tierra que le han asignado, consigue hacerse con el cuarto puesto en su estreno y una recaudación de más de 4.4 millones de dólares en Estados Unidos (aún no se ha estrenado fuera).

Cierra el top 5 de este fin de semana otro biopic histórico que debutó el viernes, Nuremberg, la cinta dirigida por James Vanderbilt sobre los juicios a los líderes nazis que ha logrado, en su estreno estadounidense, 4.1 millones de dólares.