Johnny Depp presenta en Argentina su película "Modigliani", tres días en Montparnasse"

El actor y director estadounidense, Johnny Depp, posa durante la presentación de su filme 'Modigliani, tres días en Montparnasse', este martes, en Buenos Aires (Argentina). ( EFE/ MATIAS MARTIN CAMPAYA )

El actor y director estadounidense Johnny Depp presentó este martes en Buenos Aires su filme 'Modigliani, tres días en Montparnasse', que se estrenará el próximo jueves en los cines de Argentina.

Rodeado de guardaespaldas y sin hacer declaraciones, Depp, de 62 años, saludó a sus seguidores a las puertas del cine del barrio capitalino de Palermo donde se realizó la 'avant première' de la película, con la asistencia de figuras del mundo del espectáculo local.

Dirigida por Depp, 'Modigliani, tres días en Montparnasse' relata setenta y dos horas en la vida del artista italiano Amedeo Modigliani (1884-1920), conocido por sus amigos como Modi, cuando en 1916 recorría las calles de París desgarrado por la Primera Guerra Mundial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/a11f74d0d5a597f99e3e29127b986807c992c95aw-2126497c.jpg Los fans esperaban para ver a Johnny Depp. (EFE)

Elenco

Protagonizado por el actor italiano Riccardo Scamarco y con la participación, entre otros, de Al Pacino, el filme se estrenó en el 72 Festival Internacional de cine de San Sebastián el 24 de septiembre de 2024.

Este miércoles, Depp tiene previsto trasladarse hasta la ciudad de La Plata (50 kilómetros al sur de Buenos Aires), donde será declarado "visitante ilustre" y será recibido por el alcalde de la capital de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak.

Luego, el actor de 'Piratas del Caribe' brindará junto a Scamarco una clase magistral abierta al público en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, de La Plata.