Fallece a los 84 años Sally Kirkland, nominada al Óscar por "Anna"

La actriz sufría demencia y además tenía una grave infección en un hueso que se le había extendido al torrente sanguíneo

    Expandir imagen
    Fallece a los 84 años Sally Kirkland, nominada al Óscar por Anna
    La actriz Sally Kirkland murió a los 84 años. (FUENTE EXTERNA)

    La actriz neoyorquina Sally Kirkland, que fue nominada al Óscar por su trabajo en Anna (Anna y Cristina, 1987), falleció este martes a los 84 años, según informaron medios estadounidenses.

    Su representante, Michael Green, confirmó a la revista Variety el fallecimiento de Kirkland, a primera hora de hoy en un hospital de en Palm Springs (California), en el que ingresó la semana pasada tras sufrir una caída en su casa.

    La actriz sufría demencia y además tenía una grave infección en un hueso que se le había extendido al torrente sanguíneo.

    Más

    • Kirkland debutó en los años sesenta y participó en películas como The Sting (El golpe, 1973), A Star is Born (Ha nacido una estrella, 1976), o Private Benjamin (La recluta Benjamin 1980), Revenge (1990), JFK (1991) o Anna, por la que ganó el Globo de Oro a mejor actriz de drama y estuvo nominada al Óscar.
    • También tuvo una larga carrera en televisión, con papeles en series tan populares como Kojak, Charlie's angels (Los ángeles de Charlie), Lou Grant, Falcon Crest, Roseanne o Felicity. 
