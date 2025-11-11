Fallece a los 84 años Sally Kirkland, nominada al Óscar por "Anna"

La actriz Sally Kirkland murió a los 84 años. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz neoyorquina Sally Kirkland, que fue nominada al Óscar por su trabajo en Anna (Anna y Cristina, 1987), falleció este martes a los 84 años, según informaron medios estadounidenses.

Su representante, Michael Green, confirmó a la revista Variety el fallecimiento de Kirkland, a primera hora de hoy en un hospital de en Palm Springs (California), en el que ingresó la semana pasada tras sufrir una caída en su casa.

La actriz sufría demencia y además tenía una grave infección en un hueso que se le había extendido al torrente sanguíneo.

Kirkland debutó en los años sesenta y participó en películas como The Sting (El golpe, 1973), A Star is Born (Ha nacido una estrella, 1976), o Private Benjamin (La recluta Benjamin 1980), Revenge (1990), JFK (1991) o Anna, por la que ganó el Globo de Oro a mejor actriz de drama y estuvo nominada al Óscar .

