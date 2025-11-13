Nicolas Cage trabajará de nuevo con John Woo para dar vida al jefe de la mafia Gambino

El actor Nicolas Cage volverá a trabajar con el director de la exitosa película Face/Off (1997), que protagonizó junto a John Travolta, para meterse en la piel de Carlo Gambino, el jefe de una de las familias de la mafia neoyorquina.

El legendario cineasta hongkonés John Woo, considerado uno de los maestros del cine de acción y que trabajó con Cage hace casi tres décadas, dirigirá Gambino, una épica de crímenes que narra la vida de Carlo Gambino, hijo de un carnicero siciliano que gobernó los bajos fondos de Nueva York con discreta autoridad.

Tras su muerte, el periodista Jimmy Breslin sigue el rastro que dejó para revelar al hombre detrás de la leyenda, según informó este jueves Variety.

Según la sinopsis del filme, "a través de las voces de quienes lo amaron y de quienes lo temieron, Breslin desvela la compostura que enmascaraba la crueldad de Gambino, revelando cómo éste desconocido ascendió para redefinir el poder, la lealtad y el sueño americano".

El guión es de George Gallo (Bad Boys) y Nick Vallelonga, ganador del Oscar por Green Book.

La película será producida por Cassian Elwes (Dead Man´s Wire), Edward Zeng (Following Harry) de NextG Films, y Robert Daly Jr. y David Lipper de Latigo Films (Not Without Hope, The Neglected), con financiación de NextG Films.

Además, Nicolas Cage -de 61 años y ganador del Oscar al Mejor Actor en 1996 por Leaving Las Vegas, Gallo y Vallelonga también se suman como productores .

"En NextG Film, nuestra visión es unir a los mejores talentos creativos de Hollywood con el audaz espíritu empresarial de Silicon Valley", indicó Edward Zeng de NextG Film.