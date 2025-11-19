Leonardo DiCaprio producirá un documental de "El mago de Oz" que se estrenará en 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La productora Appian Way, de Leonardo DiCaprio, junto con Verdi Productions, de Chad A. Verdi, y Danny Strong producirán un documental sobre la realización del clásico del cine El mago de Oz, informa este miércoles Variety.

El proyecto, que tiene previsto estrenar en 2026, lleva por nombre Oz y será dirigido por Tom Donahue, quien ha liderado documentales como This Changes Everything o Casting by.

Oz actualmente se encuentra en producción y ofrece una mirada tras bambalinas a la película de 1939 que fue protagonizada por Judy Garland, además de explorar las razones por las cuales la cinta se convirtió en un clásico atemporal.

Según la descripción del proyecto, la película dirigida por Victor Fleming, "puso a prueba los límites de sus creadores", y el nuevo proyecto mostrará imágenes nunca antes vistas ni escuchadas del proceso de realización.

"El mago de Oz sigue profundamente arraigado en nuestra cultura y su impacto continúa resonando hoy en día (...) Tenemos la suerte de tener la oportunidad de contar la historia y de hacerlo junto a Danny Strong, Chad Verdi y el equipo de Verdi Productions", dijo DiCaprio en un comunicado recogido por el medio estadounidense.

De la película de Fleming se han desprendido secuelas y producciones musicales, incluyendo el musical de Broadway Wicked, que ha sido versionado además para el cine en una exitosa producción protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Actualmente se está proyectando en la Sphere de Las Vegas una versión digital adaptada para el recinto esférico.

