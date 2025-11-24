"Mujeres al borde de un ataque de nervios", entre las 100 mejores comedias de la historia

"Mujeres al borde de un ataque de nervios", del director español Pedro Almodóvar, es la única película hispana en figurar en la lista de 100 mejores películas de comedia de la historia. ( FUENTE EXTERNA )

Mujeres al borde de un ataque de nervios, del director español Pedro Almodóvar, es la única película hispana en figurar en la lista de 100 mejores películas de comedia de la historia, publicada este lunes por el medio especializado estadounidense Variety.

La cinta protagonizada por Carmen Maura, Antonio Banderas y Julieta Serrano ocupa el puesto número 84 del conteo que lidera The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988), dirigida por David Zucker y protagonizada por Leslie Nielsen.

La publicación alaba "la teatralidad desenfrenada de las telenovelas" que impregnó Almodóvar en los inicios de su carrera y asegura que la película de 1988 representa "el punto más alocado" de los inicios del español como director.

El filme sigue a Pepa (Maura), una mujer que trabaja como actriz de doblaje en Madrid, que enfrenta una crisis emocional después de ser abandonada por su amante, Iván.

El absurdo de las situaciones, como la intención de Pepa de acabar con su vida con un gazpacho adulterado, y la excentricidad de sus personajes, como su amiga Candela que sale con un terrorista, son otras de las razones por las que la película llegó al listado, según la descripción.

La clasificación también contempla películas como Some Like It Hot (1959), dirigida por Billy Wilder y protagonizada por Marilyn Monroe y Tony Curtis en el número dos, seguido de Annie Hall (1977), de Woody Allen, que consolidó a Diane Keaton como una de las actrices más icónicas de su generación.

El conteo continúa en el número cuatro con The Great Dictator (1940) de Charles Chaplin, quien es considerado "el padre del cine cómico", y en el puesto número cinco Waiting for Guffman (1996) de Christopher Haden-Guest.

Más

Otras películas que figuran en la selección son Ace Ventura: Pet Detective (1994), The Devil Wears Prada (2006), Four Weddings and a Funeral (1994) o Bridget Jones´s Diary (2001), por mencionar algunas.