Richard y Alejandra Gere estrenan documental en Madrid sobre las personas sin hogar

De acuerdo con el documental de Richard Gere, un promedio de 33,758 personas se alojaron en 2024 en centros de atención a personas sin hogar. ( FUENTE EXTERNA )

Richard y Alejandra Gere presentaron este lunes en Madrid su nuevo proyecto solidario, un documental titulado 'Lo que nadie quiere ver' en el que personas que han estado en situación de sinhogarismo charlan con la pareja formada por el actor estadounidense y la empresaria española.

"Se te van las esperanzas porque estás solo y tirado en la calle"; "esto nadie lo quiere ver, pero la solución no está en mirar a otro lado", cuentan al matrimonio Gere los protagonistas del documental, Mamen, Pepe, Javi y Latyr, en esta cinta de unos 20 minutos.

'Lo que nadie quiere ver' es un proyecto solidario impulsado por la pareja en colaboración con la entidad social Hogar Sí y dirigido por Oan Hostench, en el que estos protagonistas, tras vivir sin hogar e invisibilizados durante décadas, recuperan la ilusión de reconstruir sus vidas.

El objetivo es pedir el compromiso colectivo para mirar a las personas que sufren el sinhogarismo, y forma parte de una campaña de visibilización de esta causa.

Richard y Alejandra Gere presentaron 'Lo que nadie quiere ver' en los céntricos Cines Callao de la ciudad de Madrid en compañía de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, Elma Saiz, o el padre Ángel, un sacerdote conocido en España por su filantropía.

Elenco

También acompañaron a los Gere los protagonistas del documental; representantes de la entidad Hogar Sí, como su director, José Manuel Caballol; las actrices Elena Anaya, Marta Belmonte y Alejandra Grepi; las cantantes Tamara y Blanca Paloma o la humorista Sara Escudero.

Más de 4 millones de personas han dormido alguna vez en la calle y 9 millones en casa de algún conocido o familiar por motivos económicos, según un informe de la entidad Hogar Sí, presentado el pasado mes de octubre, titulado 'Radiografía social del sinhogarismo en España: percepciones, realidades y retos', y que fue elaborado a partir de entrevistas a 1.500 personas en España.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), una media de 33,758 personas se alojaron diariamente en 2024 en centros de atención a personas sin hogar, un 55,7 % más que en 2022.