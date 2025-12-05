Zoé Saldaña habla sobre el desafío de interpretar a Neytiri en "Avatar 3"

La actriz estadounidense Zoe Saldana asiste a una conferencia de prensa para el estreno europeo de 'Avatar: Fire and Ash' en París, Francia, el 5 de diciembre de 2025. ( EFE )

Zoé Saldaña, actriz estadounidense de ascendencia dominicana, habló este viernes en París de cómo el apoyo que tuvo por parte del actor Sam Worthington y el director James Cameron la ayudó a superar la dificultad de encarnar a su personaje Neytiri, una madre de familia refugiada.

"Estoy agradecida de que nunca me sentí sola porque Sam (Worthington) y también su personaje Jake (pareja de Neytiri en la ficción) estaban justo a mi lado", declaró Saldaña, tras presentarse este viernes en París la tercera entrega de Avatar, que se estrena en España el próximo 19 de diciembre bajo el título 'Avatar, Fuego y Ceniza'.

"Y Jim (James Cameron) también estaba allí, como nuestro narrador, como nuestro capitán, pero también como un padre", agregó.

Saldaña, de 47 años, comentó el desafío que le produjo la interpretación de Neytiri, una madre de familia refugiada en el clan Metkayina de los Na'vi, al mismo tiempo que ella cría a sus hijos en la realidad.

"Estábamos encarnando a estos individuos que están esperando un hijo y están intentando con todas sus fuerzas permanecer juntos y criar a los hijos que tienen. Fue difícil estar en el cuerpo de Neytiri", reconoció Saldaña, quien evitó profundizar en uno de los principales puntos dramáticos de la trama.

Para la actriz, hubo "escenas increíblemente difíciles de hacer" porque, en sus vidas reales, estaban "formando" su propia familia y alejándose de ella para "hacer arte".

Junto a Saldaña, Worthington y Cameron, la presentación en París contó con otros de los protagonistas, Sigourney Weaver (Kiri), Stephen Lang (Miles Quaritch) y Oona Chaplin (Varang).

