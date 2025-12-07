La película española 'Sirat' gana premio a mejor banda sonora de críticos de Los Ángeles

El premio por la película "Sirat" va destinado al compositor y productor francés David Letellier, conocido como Kangding Ray. ( FUENTE EXTERNA )

La película española "Sirat", de Oliver Laxe, ganó este domingo el premio a la mejor banda sonora de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA, por su sigla en inglés), según medios locales.

El premio va destinado al compositor y productor francés David Letellier, conocido como Kangding Ray.

Desde su estreno en 2025, 'Sirat' ha acumulado importantes reconocimientos como el premio del jurado en el Festival de Cannes y el Gold Hugo a mejor película en la Chicago International Film Festival, además del Cannes Soundtrack Award por la música de Kangding Ray.

La película es además la candidata oficial de España para competir en la categoría de mejor película internacional en los premios Óscar.

Los críticos de Los Ángeles también otorgaron hoy al cineasta español Albert Serra el premio Douglas Edwards, dirigido a películas experimentales, por su obra 'Tardes de Soledad'.

Los premios de la LAFCA sirven de termómetro del cine de cara a los Óscar.

El año pasado premiaron como mejor película a 'Anora', que fue confirmada después en los galardones más prestigiosos de Hollywood.