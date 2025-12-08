Leonardo DiCaprio es reconocido como "Artista del año 2025"

Leonardo DiCaprio fue reconocido por la revista Time como Artista del Año 2025 por su interpretación en la película One Battle After Another. ( EFE )

Leonardo DiCaprio fue seleccionado por la revista Time como Artista del año 2025 por su papel en su más reciente película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, que este lunes encabezó las nominaciones a los Globos de Oro con nueve candidaturas, incluida una para el actor de 51 años.

Según la revista, cuando se estrenó One Battle After Another, muchos expertos en taquilla dudaron de su rendimiento comercial. Sin embargo, la película superó las expectativas y, a mediados de noviembre, había recaudado más de 200 millones de dólares en todo el mundo.

DiCaprio explicó a Time que el proyecto representaba un riesgo para el estudio, pero que la originalidad del guion y la propuesta artística los convencieron. Señaló que cada vez es menos frecuente encontrar historias totalmente originales, sin vínculos con franquicias ni personajes preexistentes.

Detalles sobre las nominaciones a los Globos de Oro 2025

La revista destaca que DiCaprio ha construido una carrera envidiable, en la que el público ha podido verlo crecer en pantalla y asumir papeles de gran complejidad emocional, explorando diferentes visiones de la masculinidad contemporánea.

El actor llamó por primera vez la atención de la industria con This Boy´s Life (1993), donde interpretó a Toby, un joven marcado por la violencia de su padrastro, interpretado por Robert De Niro.

Poco después rechazó un papel lucrativo en la comedia Hocus Pocus para protagonizar el drama independiente What´s Eating Gilbert Grape (1993), una decisión que consolidó su prestigio artístico.

Su salto definitivo a la fama llegó con Romeo + Juliet (1996) y, un año después, con Titanic (1997), que dominó la taquilla mundial.

A lo largo de su carrera, DiCaprio ha recibido siete nominaciones al Óscar y ganó uno como Mejor Actor por The Revenant (2015). También ha sido nominado por What´s Eating Gilbert Grape (1993), The Aviator (2004), Blood Diamond (2007), The Wolf of Wall Street (2014) y Once Upon a Time in Hollywood (2020).

al y ganó uno como por (2015). También ha sido nominado por (1993), (2004), (2007), (2014) y (2020). Entre las figuras que han recibido este reconocimiento antes se encuentran Olivia Rodrigo (2021) y Lizzo (2019).