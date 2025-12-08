El patrimonio artístico de Gene Hackman recauda tres millones de dólares en subastas

El actor Gene Hackman murió el pasado febrero en su domicilio de Santa Fe, Nuevo México. ( FUENTE EXTERNA )

Bonhams divulgó este lunes que recaudó unos tres millones de dólares en las subastas del patrimonio artístico personal del actor estadounidense Gene Hackman, fallecido este 2025, con diversas pinturas vendidas por cientos de miles de dólares.

Entre los 268 elementos a subasta que ofrecía Bonhams, en una venta presencial en Nueva York, destacó la obra Figure on the Jetty (1957), del pintor modernista estadounidense Milton Avery, que fue la pieza más cara con un precio final de 508,000 dólares.

Como segunda espada de las pujas, la pintura Green (1986), del artista Richard Diebenkorn, se vendió por 419,000 dólares y no alcanzó el medio millón esperado, pero se convirtió en la segunda obra más cotizada.

Las subastas, celebradas entre noviembre y diciembre, incluyeron pinturas y también esculturas de su colección de arte privada.

Por ejemplo, dos esculturas del francés Auguste Rodin se vendieron por alrededor de 200,000 dólares en total, por debajo de las expectativas de la casa de subastas especializada en bellas artes y objetos coleccionables.

Las dos subastas por internet, con todo tipo de libros anotados de su biblioteca, guiones, carteles y objetos cinematográficos, también ofrecían tres de los cuatro Globos de Oro de Hackman.

Los tres Globos de Oro se vendieron por más de 120,000 dólares, unas 15 veces más del valor real que calificó Bonhams.

Fallecimiento

Hackman (1930-2025), ganador de dos premios Óscar, murió el pasado febrero en su domicilio de Santa Fe, Nuevo México, solo una semana después de que lo hiciera su esposa, ambos por enfermedades, según confirmaron las autopsias.

Te puede interesar El triste final del actor Gene Hackman: soledad, hambre y olvido marcan su última etapa