Zoe Saldaña recuerda la era de Trujillo al hablar del conflicto en Avatar 3

Fotografía de archivo del 23 de febrero de 2025 de la actriz estadounidense Zoe Saldaña posando en la alfombra roja de la 31ª edición de los premios anuales Screen Actor Guild Awards en Los Ángeles (Estados Unidos). ( EFE/EPA/ALLISON DINNER/ ARCHIVO )

"La pasión que ella siente por su pueblo, por su tribu, por su clan. En eso simpatizo mucho con ella, porque yo también siento pasión por mis raíces", explicó a EFE Zoe Saldaña, actriz estadounidense de ascendencia dominicana y puertorriqueña, quien en Avatar: Fire and Ash encarna a Neytiri, una madre de familia marcada por el luto.

Saldaña, de 47 años, vuelve a interpretar en esta tercera entrega de la saga de James Cameron a una de las figuras centrales del clan Omaticaya. La película representó para la actriz un desafío profesional y personal.

"Fue un reto muy grande irme de mi casa cuando estábamos rodando las dos películas. Yo tenía la casa llena de niños pequeños. Mi nido estaba lleno y me iba de mi nido al set de rodaje, que siempre me ha dado mucha felicidad. Pero esta vez tenía que encarnar a una mujer que estaba en completo luto. Fue algo difícil", señaló.

En la historia, Neytiri y su pareja Jake Sully (Sam Worthington) intentan sobrellevar la muerte de su hijo mayor, Neteyam, mientras enfrentan la amenaza de una nueva tribu Na´vi en Pandora, el Pueblo de Ceniza, que se alía con el coronel Miles Quaritch (Stephen Lang) y los humanos.

En medio de un ambiente bélico donde la vida de su familia está en riesgo, Neytiri saca fuerzas inesperadas, algo que Saldaña admira profundamente.

"Me gustaría estar conectada con la naturaleza como lo está Neytiri. Es algo hermoso. También la pasión que ella siente por su pueblo, por su tribu, por su clan. En eso simpatizo mucho con ella", sostuvo.

"Porque yo siento una pasión por mis raíces y un respeto increíble por mi familia", añadió.

La actriz, que ha participado en producciones como Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) y Star Trek (2009), considera que la trama de Avatar 3 guarda paralelismos con la actualidad, marcada por nuevos conflictos armados.

Saldaña señaló que la película le permitió ponerse en la piel de quienes "crían una familia en tiempos de guerra", lo que le recordó experiencias vividas por generaciones anteriores, como las que atravesaron la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana.

"Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero mi bisabuela, si estuviera aquí, te diría que los tiempos de Trujillo también lo fueron. Durante 30 años no se podía ni hablar en el patio en contra del Gobierno, porque al otro día desaparecías", expresó.

Avatar: Fire and Ash cuenta con un elenco que incluye a Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin y Sam Worthington, y enfrenta el reto de igualar o superar el éxito comercial de sus predecesoras.

Avatar: The Way of Water (2022) recaudó 2,320 millones de dólares, mientras que la cinta original Avatar (2009) alcanzó los 2,923 millones, consolidándose como la película más taquillera de la historia.