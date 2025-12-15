×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rob Reiner
Rob Reiner

El director Rob Reiner y su esposa habrían sido degollados por un familiar, según TMZ

Medios señalan al hijo mediano de ambos como presunto responsable del aparente homicidio

    Expandir imagen
    El director Rob Reiner y su esposa habrían sido degollados por un familiar, según TMZ
    Rob Reiner fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Reiner. (FUENTE EXTERNA)

    El director estadounidense Rob Reiner y su mujer, la productora Michele Reiner, habrían sido degollados por un familiar en el hogar de la pareja en Los Ángeles, informa este lunes la web TMZ, después de que la revista People señalara al hijo mediano de ambos como presunto responsable del aparente homicidio

    El actor, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, quienes al parecer habrían sido apuñalados.

    De acuerdo con la publicación, que señaló que las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People, son investigadas como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

    Reiner es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner.

    Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978.

    Vida personal

    • De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, EE. UU., y estuvo casado con Michele Singer desde 1989.
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 