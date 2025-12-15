El director Rob Reiner y su esposa habrían sido degollados por un familiar, según TMZ

Rob Reiner fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Reiner. ( FUENTE EXTERNA )

El director estadounidense Rob Reiner y su mujer, la productora Michele Reiner, habrían sido degollados por un familiar en el hogar de la pareja en Los Ángeles, informa este lunes la web TMZ, después de que la revista People señalara al hijo mediano de ambos como presunto responsable del aparente homicidio.

El actor, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, quienes al parecer habrían sido apuñalados.

De acuerdo con la publicación, que señaló que las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People, son investigadas como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Reiner es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner.

Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978.

Vida personal

De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, EE. UU., y estuvo casado con Michele Singer desde 1989.

