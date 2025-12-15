George Clooney pacta con su esposa no volver a besar a otras actrices en sus películas

George Clooney, de 64 años, dice adiós a sus días de galán en la gran pantalla. ( EFE )

El actor estadounidense George Clooney, de 64 años, dice adiós a sus días de galán en la gran pantalla. Según el pacto que afirma haber alcanzado con su mujer, la abogada libanesa Amal Clooney, no planea besar más a ninguna actriz en sus películas.

En una entrevista con el diario Daily Mail apunta que tomó la decisión tras una conversación con su esposa, con la que se casó en 2014 y tiene mellizos.

Seguir la estela de Paul Newman

"He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman —'Bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más'", añade el protagonista de filmes como 'O Brother, Where Art Thou?' (2000) y de 'Ocean's Eleven' (2001) o de la serie 'ER', con la que saltó a la fama internacional.

El también director de cintas como 'Good Night and Good Luck' (2005) no es la primera vez que se ha pronunciado sobre su intención de dar un paso atrás al frente de filmes románticos.

Según recuerda Variety, en marzo contó al programa estadounidense 60 Minutes que quería dejarle hueco a las nuevas generaciones: "Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas", dijo entonces.

También ha contado al Daily Mail que pretende orientar su carrera hacia otro tipo de personajes, alejándose del estereotipo de seductor con el que ha sido identificado en buena parte de las más de cincuenta películas y campañas publicitarias en las que ha participado.

A sus 64 años, el actor planea introducir cambios tanto en su trayectoria profesional como en su vida personal, consciente del paso del tiempo.

"Cuando cumplí 60, hablé con mi esposa y le dije: ´Mira, todavía puedo jugar al baloncesto con los chicos, incluso con chicos de 25 años´. Cuatro años después sigo aguantando y estoy en forma. Pero dentro de 25 años tendré 85. Da igual cuántas barritas de granola comas: es una cifra real y, al final, la edad se hace notar".

El próximo año, el actor estrenará la nueva entrega de la saga, Ocean´s 14, en la que volverá a compartir reparto con Brad Pitt, Matt Damon y Julia Roberts.

Uno de los besos más recientes de Clooney en la gran pantalla fue precisamente con Roberts, en la película Viaje al paraíso (Ol Parker, 2022). La actriz calificó la experiencia de "ridícula": "Fue como besar a tu mejor amiga. Necesitamos 79 tomas para lograrlo porque no dejábamos de reírnos", comentó a la prensa.