Las celebridades que dijeron adiós en este 2025 en el mundo del cine

La lista de las celebridades que nos han dejado en este 2025 que ahora termina, comienza el 4 de enero, lamentando la muerte del reconocido actor mexicano Emilio Echevarría (80 años), muy popular por su papel protagonista de El chivo en 'Amores Perros', ópera prima de Alejandro González Inárritú, y que también trabajó en otros filmes como ´El Álamo´ o ´Babel´.

Días después, el 15 de enero, nos dejó David Lynch (78 años), el polifacético cineasta estadounidense de un enfisema pulmonar.

Lynch fue el director que revolucionó el cine con títulos como ´Terciopelo azul´, 'El hombre elefante' o 'Mulholland Drive', y la televisión con la inolvidable y ya mítica ´Twin Peaks´, serie tan onírica como perturbadora, al más puro estilo Lynch, con el que mantuvo en vilo al público de medio mundo.

Seis días después, fallece otro director de cine, el francés Bertrand Blier (85 años), quien lanzó a la fama a Gérard Depardieu en ´Los rompepelotas´ y se caracterizó por un estilo provocativo que le valió un Oscar en 1979.

También a los 78 años, como Lynch, nos dejó, el 30 de enero, Marianne Faithfull, cantante y actriz británica, quien fuera musa de los Rolling Stones, pareja de Mick Jagger (1966-1970) e icono de la moda de los 60-70, que protagonizó títulos como 'La chica de la motocicleta' (1968) junto Alain Delon.

Hija de aristócratas, su juventud estuvo marcada por las adicciones, especialmente durante -y tras romper- su relación con Jagger. Una vez desintoxicada, volvió al cine.

Febrero

El actor británico, Brian Murphy (92), más conocido por su papel en 'Los Roper' y 'Un hombre en casa', nos dejó el 2 de febrero. Su figura permanece ligada al humor televisivo de los años setenta.

Uno de los grandes nombres del Cinema Novo brasileño, Cacá Diegues (84), murió el 14 de febrero. Su cine, marcado por el compromiso social, transformó la narrativa brasileña de los sesenta y setenta.

Dos días después, el 16, falleció Yolanda Montes, (93) la legendaria Tongolele, actriz y bailarina del cine de oro mexicano. Nacida Yolanda Ivonne Montes Farrington, impuso un baile exótico como forma de arte, con el que se convirtió en un símbolo de sensualidad.

Su inconfundible movimiento de caderas la llevó a la fama, un torbellino imparable de sensualidad, de quien se convirtió también en toda una estrella del cine de oro mexicano

Gene Hackman (95), actor estadounidense y leyenda de Hollywood, por su versatilidad y talento, murió el 18 de febrero. Hackman había sido hallado muerto en su mansión de Santa Fe (Nuevo México) junto al cadáver de su esposa Arakawa fallecida una semana antes.

El actor, que padecía graves problemas cardíacos y alzhéimer en estado avanzado, destacó por interpretar desde policías duros en ´The French Connection´ (Oscar), a villanos en ´Superman´, o de sheriff en ´Unforgiven´ (Oscar), dejando un legado imborrable.

Con 39 años falleció el 26 de febrero, la actriz estadounidense Michelle Trachtenberg, debido a complicaciones relacionadas con la diabetes que padecía tras un trasplante de hígado.

Michelle que se dio a conocer siendo niña con papeles en series y películas como ´Harriet la espía´, ´Buffy, la cazavampiros´ y ´Gossip Girl´, donde interpretó personajes que quedaron en la memoria del público por su carisma y versatilidad interpretativa.

Marzo

El 10 de marzo falleció Stanley R. Jaffe (84) productor y ejecutivo de cine estadounidense, con una larga carrera en Paramount y Columbia, ganador del Óscar a la Mejor Película por ´Kramer vs. Kramer´ y otros éxitos de taquilla como ´Atracción fatal´ y ´Acusados´.

Seis días después, muere la belga, Emilie Dequenne (43), tras una lucha contra un raro cáncer suprarrenal. Destacó al ganar con solo 18 años, el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cannes, por su debut en ´Rosetta´ (1999), una larga lista de premios, coronados con el César en 2021.

El 29 de marzo, murió Richard Chamberlain (90) emblemático actor estadounidense, recordado mundialmente por la famosísima serie ´El pájaro espino´. Chamberlain también brilló en el cine con papeles memorables como el del drama biográfico de Ken Russell ´La pasión de vivir´ (1970), que lo consagró como un auténtico sex symbol.

Su carrera abarcó miniseries que rompieron récords de audiencia y películas exitosas como ´El coloso en llamas´. Chamberlain siempre vivió con el temor de que el conocimiento de su homosexualidad afectara a su trayectoria, hasta que, en 2003, a los 69 años, decidió hacerla pública.

Abril

Abril comenzó con la muerte del actor estadounidense Val Kilmer (65 años) conocido por películas como ´Batman´, ´Top Gun´ y ´Tombstone´ donde destacó por su carisma, versatilidad e intensidad, capaz de transformarse por completo en cada papel.

Aunque recordado por su arrogante Iceman en ´Top Gun´, Kilmer brilló en papeles más complejos en ´The Doors´ (1991) y en ´Tombstone´ (1993), donde combinó humor, tragedia y hasta bravuconería.

También falleció en abril, el 13, la actriz británica, Jean Marsh (90 años) la inolvidable Rose de la mítica serie de los noventa 'Arriba y Abajo' ganadora de un Emmy

Mayo

George Wendt (76 años), otro entrañable actor de la exitosa telecomedia de los ochenta-noventa, ´Cheers´, falleció el 20 de mayo. El actor murió de la manera más apacible posible, en su casa mientras dormía.

El 27 de mayo falleció Kepa Amuchastegui (87) actor, guionista y director colombiano con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, recordado por su papel en la telenovela ´Yo soy Betty, la fea´.

Y tres días después, el 30, murió Loretta Swit (87), actriz estadounidense y una de las protagonistas de la célebre serie de los setenta, ´M.A.S.H.´.

Junio

En los meses de junio y julio también nos dejaron figuras inolvidables del cine y la música. El 17 de junio falleció Lalo Schifrin (93), pianista y compositor argentino-estadounidense reconocido por su gran talento creativo y célebre por el tema principal de ´Misión imposible´.

Julio

El 3 de julio murió Michael Madsen (67), actor intenso y combativo conocido por su trabajo en las películas de Quentin Tarantino como ´Reservoir Dogs´, ´Kill Bill´ y Érase una vez en Hollywood. Madsen fue encontrado inconsciente por la policía en su casa de Malibú.

Agosto

Kelley Mack, actriz estadounidense conocida por su papel en la exitosa serie ´The Walking Dead´, falleció el 2 de agosto con tan solo 33 años, víctima de un agresivo tumor canceroso del sistema nervioso central diagnosticado a finales del año pasado. Una carrera prometedora truncada demasiado pronto.

El 17 de agosto muere el actor británico Terence Stamp (87) quien más allá de interpretar al popular villano en Superman, Stamp será recordado por su presencia inquietante y su trabajo con directores como Pasolini o Fellini, durante los setenta, cumbre de su carrera.

Aunque los dos Superman le devolvieron notoriedad, nunca volvió a alcanzar la intensidad de aquellos primeros años.

Diez días después, fallece Eusebio Poncela (79) actor muy respetado y querido del cine y teatro español durante la Transición que trabajó con Pedro Almodóvar como ´La ley del deseo´ o ´Matador´. Su versatilidad y mirada única dotaron de profundidad a personajes complejos y marginales.

Septiembre

Septiembre comenzó con la pérdida del actor canadiense Graham Greene (73), pionero de los intérpretes indígenas en Hollywood, gracias a su papel en ´Bailando con lobos´, junto a Kevin Costner que le valió una nominación al Oscar.

Quince días después, el 16, nos dejó el gran actor, y director, Robert Redford (89) fundador del Festival de Cine de Sundance y ganador de dos Oscars: uno por Gente corriente (1981) y otro honorífico en 2002.

Redford dejó una carrera repleta de clásicos, que incluyen títulos como 'Butch Cassidy y el Sundance Kid', 'Dos hombres y un destino' o 'El golpe'.

Una semana más tarde, el 23 de septiembre, cerró sus bellísimos ojos para siempre otro mito del celuloide, Claudia Cardinale (87) 'la novia de Italia', una de las grandes damas del cine italiano y europeo de las décadas de los 60 y 70.

Con más de 150 películas a lo largo de seis décadas, la italiana brilló en obras maestras como 'El gatopardo' de Visconti y '8½' de Fellini , así como en clásicos de Hollywood como 'La pantera rosa'.

Octubre

Poco después, el 11 de octubre, otra estrella de la gran pantalla Diane Keaton (79), actriz de comedias y dramas, nos dejó tras más de 50 años de carrera.

Ella saltó a la fama en los setenta con ´El Padrino´, interpretando a la segunda esposa de Michael Corleone, y continuó su ascenso bajo la dirección de Woody Allen, como ´Annie Hall´, un papel escrito especialmente para ella que le valió el Oscar a la Mejor Actriz en 1978.

Fue nominada al Oscar tres veces más por esa capacidad para dar vida a mujeres de verdad, a veces torpes, a veces introspectivas, pero siempre auténticas.

El 28 de octubre falleció Héctor Noguera (88), uno de los actores más queridos del teatro, cine y televisión de Chile, premio Nacional de Artes de la Representación 2015.

Noviembre

En noviembre, el día 5, muere Pauline Collins (85) actriz británica de cine, televisión y teatro, ganadora del Bafta por su papel en 'Shirley Valentine', que interpretó también para el cine, logrando una candidatura al Oscar.

Y el día 11, nos dejó Sally Kirkland, actriz con una larga carrera de seis décadas, nominada al Óscar y el Globo de Oro por 'Anna' (1987), participó en filmes como ´El golpe´ y ´JFK: Caso abierto´.

Diciembre

El 12 de diciembre murió el actor estadounidense Peter Greene (60), que fue encontrado sin vida un día después en su apartamento de Nueva York. Era famoso por sus papeles de malvado en películas como ´Pulp Fiction´ o ´La Máscara´.

Un día después, el día 13, falleció el gran actor argentino Héctor Alterio (96 años), una de las grandes figuras del teatro y el cine en español, tanto en Argentina como en España, donde residía desde 1970, y en donde desarrolló una prolífica carrera. Miembro de la Academia española de Cine, recibió el Goya de Honor 2004.

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue hallado muerto junto a su esposa Michele Singer el domingo 14 de diciembre en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, en un caso investigado como homicidio, según confirmó el Departamento de Policía local a medios como TMZ y People.

Hijo del legendario comediante Carl Reiner, Rob ganó dos premios Emmy y fue reconocido por su trabajo en ´All in the Family´ (1971), ´This Is Spinal Tap´ (1984) y ´El lobo de Wall Street´ (2013). Como director, dejó huella con clásicos como ´When Harry Met Sally...´ (1989).

