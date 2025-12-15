×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rob Reiner muerto
Rob Reiner muerto

La policía de Los Ángeles investiga el homicidio del cineasta Rob Reiner y su esposa

El actor y director Rob Reiner, hijo del famoso Carl Reiner, dejó un legado significativo en la industria del entretenimiento

    Expandir imagen
    La policía de Los Ángeles investiga el homicidio del cineasta Rob Reiner y su esposa
    Fotografía de archivo del 17 de diciembre de 2013 del director estadounidense Rob Reiner (i) y su esposa Michele Singer posando a su llegada al estreno de 'The Wolf Of Wall Street', en el Teatro Ziegfeld en Nueva York . (EFE)

    El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety.

    De acuerdo con la publicación, que señaló que las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People, son investigadas como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

    Reiner es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner.

    RELACIONADAS

    Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978.

    De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, EE.UU.., y ha estado casado con Michele Singer desde 1989.

    Detalles confirmados

    • Conocido por All in the Family (1971), This is Spinal Tap (1984) y El lobo de Wall Street (2013).
    • Y como director, una de sus películas emblemáticas, ´When Harry Met Sally...´.
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 