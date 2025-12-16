Creadores de Hollywood se unen para exigir un uso responsable de la IA

Un grupo de 18 expertos de Hollywood se unieron para formar la Coalición de Creadores sobre IA (CCAI). ( EFE )

Un grupo de 18 expertos de Hollywood se unieron para formar la Coalición de Creadores sobre IA (CCAI), con el objetivo de impulsar un uso responsable de la inteligencia artificial que proteja la creatividad humana, el empleo y los derechos de los creadores.

La coalición tendrá como objetivo servir como un consejo asesor que buscará establecer "estándares compartidos, definiciones y mejores prácticas, así como protecciones éticas y artísticas para si y cuando se use IA en proyectos de entretenimiento", según detalló la organización en su página web.

La iniciativa presentada por personalidades como Daniel Kwan, Joseph Gordon-Levitt o Natasha Lyonne, ya cuenta con más de 500 firmantes, entre los que se encuentran personalidades como Kirsten Dunst, Orlando Bloom, Natalie Portman, Cate Blanchett, Ben Affleck, Guillermo del Toro, entre otros.

"Esto no implica un rechazo total a la IA. La tecnología ya está aquí. Es un compromiso con la innovación responsable y centrada en el ser humano", ahonda el escrito.

Entre los firmantes de la iniciativa figuran miembros de sindicatos de Hollywood como el de directores (DGA), actores (SAG-AFTRA), guionistas (WGA), productores (PGA) y técnicos de escenarios (IATSE), además de artistas independientes, ejecutivos y tecnólogos.

"Esta no es una línea divisoria entre la industria tecnológica y la del entretenimiento, ni entre el sector laboral y las corporaciones. En cambio, estamos trazando una línea divisoria entre quienes quieren hacerlo rápido y quienes quieren hacerlo bien", apuntaron.