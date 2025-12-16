Disney trabaja un spin-off de Gastón de "La Bella y la Bestia"

Disney trabaja en una película de acción real con Gastón, uno de los personajes de La Bella y la Bestia, como protagonista. ( FUENTE EXTERNA )

Disney trabaja en una película de acción real con Gastón, uno de los personajes de La Bella y la Bestia, como protagonista, según avanza Variety.

El guionista es David Callaham, que firma la última película de Godzilla, según añade el medio. Todavía no se ha contratado a nadie para la dirección.

La popular La Bella y la Bestia, inspirada en un cuento popular francés, fue todo un éxito con su estreno en 1991, cuando se convirtió en la película más taquillera de Disney. En 2017, Emma Watson protagonizó una versión musical.

Gastón es presentado como un personaje arrogante y corpulento que persigue a Bella, que rechaza sus insinuaciones a lo largo del cuento. En la versión de 2017, Luke Evans se encargó de encarnar al personaje, aunque Variety aseguró que otro actor se encargará de dar vida al personaje.

Disney ha tratado de reeditar sus películas más antiguas de animación con desigual resultado. Blanca Nieves de este año fue un fracaso financiero, pero la adaptación de La Bella y la Bestia de 2017 y El rey León y Aladdin de 2019 fueron éxitos multimillonarios.

