Jodie Foster: "Al hacerme mayor, he entendido realmente el lugar del humor en mi vida"

La actriz Jodie Foster protagoniza Vida privada, en la que encarna a la psiquiatra Lilian Steiner. ( FUENTE EXTERNA )

Al echar la vista atrás, la estrella estadounidense Jodie Foster, ganadora de dos Óscar, admite que siempre ha tendido al drama. Incluso en su vida diaria, apenas elegía ver comedias. Pero a sus 64 años eso ha cambiado y ahora regresa a los cines dando prueba de ello en Vida privada (Vie privée).

"A medida que me he hecho mayor, he entendido realmente el lugar del humor en mi vida. Y me he descubierto a mí misma teniendo un lado más ligero, creo, a medida que estaba más cómoda conmigo misma", afirma en una entrevista con EFE sobre esta comedia francesa.

En Vida privada, que brilló en el pasado Festival de Cannes fuera de competición y llega este viernes a los cines españoles, Foster encarna a Lilian Steiner, una psiquiatra que vive en París con una vida perfectamente ordenada hasta que una de sus pacientes (Virginie Efira) se suicida.

Entre el sentimiento de culpabilidad y la sospecha de que podría ser un asesinato, recurre a su exmarido (Daniel Auteil) para tratar de averiguar qué pasó.

"Lo que más me interesa son las relaciones familiares. Incluso si hago una película sobre robots o marcianos, siempre me van a interesar más las dinámicas familiares", destaca la protagonista de títulos como The silence of the Lambs (El silencio de los corderos).

Foster (Los Ángeles, 1962), que se educó en una escuela francesa, se lanzó aquí sin red a interpretar un papel enteramente en el idioma de Molière, enamorada de un guion que tiene toques detectivescos, de comedia y de drama familiar, y que aborda también temas de salud mental.

"Para mí, el crecimiento psicológico es por lo que hago películas, para tratar de entenderme a mí misma mejor y a mi comunidad, para ser mejor persona en vez de una peor persona".

"Y mucho de eso implica enfrentarte a tus demonios", razona Foster, que como directora trató el tema de la salud mental en The Beaver (El castor, 2011).

"Una de las cosas que realmente aprendí haciendo una película sobre enfermedades psicológicas -agrega sobre aquella experiencia- es cómo de importante es saber que no estás solo".

En perfecto francés

En cuanto a interpretar en francés, fue un "enorme desafío", admite Foster, pero hacía tiempo que quería regresar al cine francés, tras títulos como Moi, fleur bleue (Éric Le Hung, 1977) o coproducciones francocanadienses como Le Sang des autres -La sangre de otros (Claude Chabrol, 1984).

"Había días en los que me maldecía mí misma -rememora-, porque es duro. Es duro ya, cuando te haces mayor, aprenderte los diálogos, pero hacerlo en otro idioma, en el que no puedes realmente improvisar tus pensamientos, es un enorme desafío. Pero definitivamente es algo que he querido hacer durante mucho tiempo".

Su francés, sin embargo, no fue en absoluto un problema para Zlotowski, que si algo tenía que echarle en cara durante el rodaje era, si acaso, que era demasiado perfecto.

De hecho, tuvo que incluir adrede algunos errores en la postsincronización del sonido para "americanizar" a la protagonista, ya que el personaje es de origen estadounidense.

"Yo tenía ganas desde hacía mucho tiempo de invitar a Jodie Foster a mi cine y no de ir a hacer una película a los Estados Unidos", señala la realizadora de películas como Les enfants des autres (Los hijos de otros, 2022).

De Foster, Zlotowski destaca su feminidad alejada de la coquetería superficial y, sobre todo, su inteligencia. Porque alguien que la mira, dice, tendrá claramente la sensación de verla pensar a una velocidad vertiginosa, en un combate entre la emoción y la razón.

Era algo importante para encarnar a una mujer segura de sí misma que, de pronto, se tiene que cuestionar en su trabajo y que, además, tampoco ha sido una gran madre, ni una buena exesposa.

Esos elementos despertaron especialmente el interés de Zlotowski, coautora también del guión, ya que cada vez vemos más en pantalla a más "mujeres fuertes", gracias al feminismo, pero siguen haciendo falta también esta clase de realidades.

En el fondo, es la historia de una mujer "que duda de sí misma", indica, y que lo hace "profundamente".

"Duda de su capacidad de trabajar bien, de querer bien, de entender lo que vive...", detalla la realizadora, que a la vez buscó retratar esta lucha interna prescindiendo de la "pesadez" de la gravedad y solemnidad.

