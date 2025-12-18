El actor y cineasta español Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH

El actor, director y guionista Eduardo Casanova, de 34 años, anunció este jueves que tiene VIH a través de una publicación en redes sociales, en la que aseguró que rompe "este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años".

"Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", expresó Casanova en el mensaje con el que decidió hacer público su diagnóstico. En la publicación, el cineasta defendió que "la dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario".

Casanova explicó que cerca del 80 % de las personas con VIH no ha compartido su diagnóstico con casi nadie, "por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo", señaló. Un silencio que, según indicó, guardan y sufren "muchísimas personas", y que él decidió romper cuando sintió que podía hacerlo.

"Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme", añadió, en referencia a un documental dirigido por Jordi Évole sobre este tema, cuyo estreno está previsto para 2026.

El mensaje publicado en Instagram generó una amplia ola de apoyo. La asociación Apoyo Positivo fue una de las primeras en manifestarse, expresando públicamente su orgullo por el actor.

También colegas del mundo artístico como Leticia Dolera, Hugo Silva, Raquel Meroño y Miguel Diosdado compartieron mensajes de cariño y respaldo a Casanova, quien se dio a conocer por su papel de Fidel en la serie de televisión Aída.

Más

El anuncio coincide con el reciente estreno, el pasado 1 de diciembre, de Silencio, una miniserie protagonizada por Casanova que aborda la pandemia del VIH como trasfondo narrativo.