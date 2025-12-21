El cine y las series de 2025: de "One Battle After Another" a "Adolescence"

Con una cantidad de novedades tanto en cine como en televisión, este 2025 ha sido un año interesante en el contenido audiovisual en el que han destacado muchos títulos, aunque si hay que elegir uno de cada área, ha sido sin duda el año de "One Battle After Another" y de "Adolescence".

Aunque con el permiso de títulos como "Sirat" o 'The Voice of Hind Rajab' en cine, y de 'El juego del calamar' o 'The Pitt' en series.

El cine de autor marca el 2025

Con una película china dominando la taquilla mundial -'Nhe Zha 2', con 1.902 millones de dólares de los que 1.860 los recaudó en su país de origen-, los espectadores han apostado por el cine de animación infantil, pero ha habido varios títulos que han estado en la boca de todos:

- 'One Battle After Another '

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/21/51a44102-2410-411b-a82f-09d7e6c1f2ec-9abdaad6.jpg Leonardo DiCaprio actúa en el filme.

Paul Thomas Anderson se sacó de la manga una locura de película con mucho sabor a Tarantino, con dos brillantes Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro en una historia que adapta una novela del inclasificable Thomas Pynchon y que carga contra la política migratoria de las autoridades estadounidenses en una parte espectacular del filme, el gran favorito a los Óscar.

- 'The Voice of Hind Rajab'

Las grabaciones de las llamadas a la Cruz Roja de Hind Rajab, una niña de solo seis años que acabó muerta por disparos del Ejército israelí, vertebran una película que pone los pelos de punta y saca las lágrimas a cualquiera con un poco de conciencia y que se ha convertido en todo un símbolo antibelicista.

El filme de la tunecina Kaouther Ben Hania ganó el Gran Premio del Jurado de Cannes, está nominada al Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa y entre las 15 finalistas al Óscar internacional.

- 'Sirat'

Oliver Laxe dejó en estado de shock a los espectadores del Festival de Cannes con una película en la que reflexiona sobre la muerte como impulso de la vida a través de una carrera contrareloj de un padre para encontrar a su hija en raves que se celebran en medio del desierto marroquí. Premio del Jurado en Cannes, nominada al Globo de Oro y presente en la preselección de cinco categorías para los Óscar, algo histórico para el cine español.

- 'Frankenstein'

Guillermo del Toro estaba obsesionado desde que era un niño con el 'Frankenstein' de Mary Shelley y, tras muchos años esperando, su sueño se concretó en 2025, con una nueva adaptación de este clásico del terror, protagonizada por Jacob Elordi y Oscar Isaac, con el evidente sello barroco del mexicano, que era una de las películas más esperadas del año, pero que se fue de vacío de la Mostra de Venecia.

- 'K-Pop Demon Hunters'

Llegó con poca promoción a Netflix, donde se estrenó el 20 de junio. Y en apenas dos meses se convirtió en la película más vista de la historia de la plataforma. Y luego llegó brevemente a las salas de Corea del Sur y de Estados Unidos, lo suficiente para aspirar a premios. Y este filme animado o musical inspirado en la mitología y folclore coreano acumula ya tres nominaciones a los Globos de Oro, así como cuatro a los Grammy, por una banda sonora que es todo un éxito mundial.

Y en series....

En lo que respecta a la ficción televisiva, ha habido series para todos los gustos. Últimas temporadas -de 'Squid Game' o 'Stranger Things'; títulos que han ido subiendo poco a poco, como 'Pluribus'; adaptaciones de éxito, como 'El eternauta' o sorpresas como 'Dept Q'. De entre todas, las que más conversaciones han generado han sido estas:

- 'Adolescence'

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/21/80a4422d-bbed-4b05-a782-b792c0818ed7-5653e1c1.jpg El póster de Adolescencia.

Una serie británica noqueó a los espectadores desde que se emitió el primer capítulo el 13 de marzo. La historia de un niño de 13 años acusado del asesinato de una compañera de colegio está contada de forma tan brillante como brutal desde varios puntos de vista y la interpretación de Owen Cooper como el joven Jamie Miller es simplemente sobrecogedora.

- 'Squid Game'

La popular serie coreana que plantea un terrorífico juego mortal en el que los poderosos se aprovechan de los más débiles llegó a su punto final y siguió siendo una de las favoritas del público aunque no llegó a los niveles de visionados de la primera entrega, que supuso un fenómeno mundial en 2021.

- 'Dept Q'

La calidad de esta serie británica permitió que, pese a la escasa promoción que se hizo de ella, se haya convertido en una de esa producciones de las que todo el mundo habla. Matthew Goode está brillante en esta adaptación de las novelas del danés Jussi Adler-Olsen, que muestran lo más bajo del ser humano pero con un poco de luz al final del túnel.

- 'The Pitt'

En dos temporadas, este original drama médico se ha consolidado como una de las apuestas más sólidas de la televisión. Con un reparto encabezado por Noah Wyle -que retoma un papel de médico tras su inolvidable John Carter de 'Urgencias'- y una planteamiento de acción en tiempo real, la serie ha conquistado a crítica y audiencia.

- 'Andor'

Diego Luna volvió a convertirse en el rebelde Cassian Andor en esta serie del universo 'Star Wars', que se ha vuelto más oscura en sus segunda temporada y cuya trama se va a cercando a 'Roge One', la mejor de las películas derivadas de la trama principal de las historias del universo galáctico creado por George Lucas.