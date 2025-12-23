Kevin Costner, demandado por el impago del vestuario de la saga "Horizon"

Problemas financieros amenazan el futuro de "Horizon: An American Saga" de Kevin Costner. ( FUENTE EXTERNA )

El actor y director estadounidense Kevin Costner ha sido demandado por el impago del vestuario del segundo capítulo de la saga Horizon, que él mismo dirige, informó The Hollywood Reporter (THR).

New Line Cinema. https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/23/horizon-h-2024-3cbe74f6.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/23/horizon-h-2024-3cbe74f6.jpg Kevin Costner protagoniza y dirigela saga Horizon. (FUENTE EXTERNA) Costner continúa buscando financiación para completar las películas que integran esta ambiciosa saga de westerns épicos, mientras debe responder ahora a una nueva demanda por no haber abonado el alquiler del vestuario de Horizon: An American Saga — Capítulo 2. Demanda de casi medio millón de dólares La empresa Western Costume

Territory Pictures

440,000 dólares

presuntos daños a algunos trajes, según detalla THR. La demanda se interpuso mientras Costner, enfrentado a crecientes dificultades legales y financieras, sigue adelante con sus planes para culminar su proyecto cinematográfico. Obtener la financiación necesaria ha resultado una batalla ardua. El año pasado, el cineasta se reunió con altos funcionarios saudíes para solicitar apoyo económico con vistas a costear la tercera y la cuarta entrega de la saga, aunque las conversaciones no desembocaron en un acuerdo, de acuerdo con THR. Horizon: An American Saga — Capítulo 2 estaba previsto para estrenarse el año pasado, pero su lanzamiento se suspendió después de que la primera entrega recaudara solo 38.7 millones de dólares, pese a contar con un presupuesto de 100 millones. Actualmente, la secuela no tiene fecha de estreno.

Western Costume presentó una factura correspondiente a 2024 por unos 134,000 dólares en concepto de alquiler de vestuario. Según la demanda, la producción "no pagó la tarifa acordada por el vestuario ni lo devolvió en condiciones intactas". A comienzos de este año, la productora de Horizon alcanzó un acuerdo en otra demanda que la acusaba de no haber pagado los alquileres del vestuario del Capítulo 1 y de su secuela. La denuncia no menciona el Capítulo 3, que el año pasado no estaba completamente financiado y que sigue, por ahora, en el limbo. Te puede interesar Kevin Costner apuesta por "el milagro" en Venecia Costner, de 69 años, con una extensa carrera marcada tanto por grandes éxitos como por sonados fracasos, decidió arriesgarlo todo por un proyecto largamente soñado: ofrecer su propia visión de la conquista del Oeste en Horizon, una ambiciosa saga cinematográfica concebida en cuatro partes, de las cuales solo la primera ha llegado a las salas.

Para financiar las dos primeras entregas, el actor hipotecó sus cuatro viviendas, como reveló durante la presentación del proyecto en el Festival de Cannes de 2024, donde relató con humor que, si la apuesta salía mal, sus siete hijos "se quedarían sin casa y tendrían que buscarse la vida".

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

La, que a principios de este año llegó a un acuerdo en otrapor el impago del alquiler de vestuario, también enfrenta procedimientos legales por un presunto incumplimiento de un contrato de cofinanciación con la distribuidorapresentó el lunes unaporante un tribunal estatal de California contray su productora,. La compañía reclama alrededor depor gastos de vestuario impagados, además de otros cargos que incluyen