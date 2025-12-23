¿De qué murió James Ransone, el actor de "It: Capítulo 2" y "The Wire"?

Se revela la causa de muerte del actor James Ransone, actor de la serie "The Wire". ( FUENTE EXTERNA )

James Ransone, actor estadounidense que interpretó al personaje de Ziggy Sobotka en la serie "The Wire" y a Eddie Kaspbrak en "It: Capítulo Dos", murió el pasado viernes, al parecer, ahorcado, según el parte emitido por el Médico Forense del Condado de Los Ángeles que recogen este lunes medios especializados.

El actor, nacido en la ciudad de Baltimore, tenía 46 años y las causas de su aparente suicidio están todavía en proceso de investigación.

¿De qué murió James Ransone?

De acuerdo con el informe oficial del Forense del Condado de Los Ángeles, la causa de muerte de James Ransone fue suicidio por ahorcamiento.

de fue suicidio por ahorcamiento. El deceso ocurrió el viernes 19 de diciembre, según precisaron las fuentes citadas por TMZ. Tras la intervención inicial de la policía, el caso fue clasificado como una muerte sin indicios de violencia externa, por lo que no se abrió una investigación criminal adicional.

Una intensa carrera en series

Ransone interpretó a Chester "Ziggy" Sabotka, un trabajador portuario convertido en delincuente de poca monta, en 12 episodios de la segunda temporada de "The Wire", recuerda "Variety".

Cinco años después, protagonizó junto a Alexander Skarsgård "Generation Kill". Interpretó al cabo que en la vida real se llama Josh Ray Person en los siete episodios de la miniserie de HBO, que seguía a un reportero de la revista Rolling Stone integrado en el Primer Regimiento de Reconocimiento de Marines.

En 2019, Ransone interpretó la versión adulta del apacible conductor de limusina Eddie Kaspbrak, nacido en Derry, en " It: Capítulo Dos ".

". También participó en films recientes como "Black Phone 2", "V/H/S/85", "Small Engine Repair" y "What We Found", y en el formato televisivo en "Poker Face", "Seal Team", "50 States of Fright" y "The First".

Ransone nació en Baltimore en 1979. Estudió en el Centro Carver de Artes y Tecnología en Towson, Maryland, de 1993 a 1997. Su gran oportunidad llegó coprotagonizando el drama adolescente de 2002 "Ken Park", y un año después, consiguió su papel en "The Wire", según "Variety".

Esposa le envía un mensaje

Jamie McPhee, la viuda del fallecido actor James Ransone, compartió un mensaje dirigido no solo al que fue el amor de su vida, sino también al padre de sus dos pequeños hijos, razón por la cual aprovechó para agradecerlo por los "regalos" que le dejó antes de partir físicamente.

"Te dije que te he amado mil veces antes y sé que te amaré de nuevo. Me dijiste: ´necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo´, y tenías tanta razón", fue parte del mensaje que compartió el pasado domingo.

Añadió: "Gracias por darme los mayores regalos: tú, Jack y Violet. Somos para siempre. Te amo con todo lo que tengo y sostengo a nuestro amado y brillante PJ con gracia, gratitud y paz cósmica en esta vida y la próxima".