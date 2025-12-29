Brigitte Bardot será inhumada en el cementerio de Saint Tropez, en la Costa Azul

Brigitte Bardot será inhumada en el cementerio marino de Saint Tropez, de la Costa Azul francesa, según fuentes municipales. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Brigitte Macron, fallecida este domingo a los 91 años en su propiedad de La Madrague en Saint Tropez, será inhumada en el cementerio marino de esta localidad de la Costa Azul francesa, indicaron este lunes fuentes municipales.

Se descarta así la que había sido la voluntad manifestada por Brigitte Macron de ser enterrada en el jardín de La Madrague al lado de muchos de los animales que han estado con ella en los últimos años.

Las fuentes municipales, citadas entre otros medios por la emisora ICI Provence, recordaron que en ese cementerio marino situado frente al Mediterráneo hay un sepulcro familiar.

La Prefectura (delegación del Gobierno) señaló por su parte que no había recibido ninguna solicitud de inhumación en el domicilio de la actriz, trámite imprescindible para obtener una autorización fuera de un cementerio.

Sin fecha todavía

La fecha de las exequias no se conoce todavía, más allá de una indicación general de que será la semana próxima. Está previsto que este lunes se lleve a cabo una reunión entre las autoridades locales de Saint Tropez y la Fundación Brigitte Bardot.

Esta mañana, Wendy Bouchard, amiga de la actriz, había recordado en la emisora France Info que la que fue uno de los símbolos sexuales en los años 1950 y 1960, que se retiró del cine con menos de 40 años en 1973 para dedicarse a la protección de los animales, había reiterado que quería que la enterraran en el jardín de su propiedad junto a los gatos y a los perros que ya están allí.