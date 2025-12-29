×
George Clooney, su mujer y sus dos hijos obtienen la nacionalidad francesa

La familia Clooney-Amal adquirió en 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el departamento del Var (sureste de Francia)

    Expandir imagen
    George Clooney, su mujer y sus dos hijos obtienen la nacionalidad francesa
    George Clooney y su esposa, Amal Alamuddin. (FUENTE EXTERNA)

    El actor estadounidense George Clooney, uno de los más famosos del planeta; su mujer Amal Alamuddin (nacida en el Líbano) y sus dos hijos en común, Ella y Alexander (ambos nacidos en el Reino Unido) han obtenido la nacionalidad francesa por decreto.

    Así lo asegura el Diario Oficial de la República francesa en un decreto aprobado el pasado 26 de diciembre.

    En el documento, figuran, entre una larga lista de naturalizaciones, Clooney, nacido el 6 de mayo de 1961 en Lexington, en el Estado de Kentucky; Amal, el 3 de febrero de 1978 en Beirut; y sus hijos mellizos, nacidos los dos el 6 de junio de 2017 en Westminster (Londres).

    Otro lugar donde evadirse de EE. UU.

    La familia Clooney-Amal adquirió en 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el departamento del Var (sureste de Francia).

    "Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme de los Estados Unidos... Y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí", dijo a la radio pública 'France Inter' el realizador de 'Strangers in Paradise' (Extraños en el paraíso, 1984) y 'Coffee and Cigarettes'(2003).

    • En Francia, ha sido condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016.

    Otra conocida figura del cine, el director estadounidense Jim Jarmusch reveló hace unos días que está en trámites para obtener la nacionalidad francesa

