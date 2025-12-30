Imágenes de los próximos estrenos cinematográficos: "The Devil Wears Prada 2", "Dune 3" y "Avengers: Doomsday", algunas de las películas más esperadas de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Tras un 2025 dominado por el cine infantil, para 2026 se espera el regreso a lo grande del cine de superhéroes, con títulos como "Avengers", "Spider-Man" o "Supergirl", y también los trabajos de cineastas consagrados como Christopher Nolan, Emerald Fennell, Greta Gerwig, Alejandro González Iñárritu, Pedro Almodóvar o Steven Spielberg.

Sin olvidarse de las nuevas entregas de "The Devil Wears Prada", "Dune" o "Toy Story" y del salto al cine de "Mandalorian and Grogu", estas son las 15 películas más esperadas de 2026:

"The Odyssey"

Uno de los títulos más esperados es la adaptación de "La Odisea" a cargo de Christopher Nolan y con Matt Damon como Odiseo, en un reparto que también incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong´o, Zendaya y Charlize Theron. Se estrenará el 17 de julio y se grabó enteramente con cámaras IMAX, la primera en hacerlo.

"The Devil Wears Prada 2"

La secuela del filme de 2006 que lanzó a Anne Hathaway al estrellato se estrenará el 30 de abril. Al reparto original se suman Emily Blunt, Stanley Tucci, Sydney Sweeney y Kenneth Branagh.

"Avengers: Doomsday"

Se estrenará el 18 de diciembre. Chris Evans se une a Robert Downey Jr. (como villano), Chris Hemsworth, Pedro Pascal y Florence Pugh en la nueva entrega de los "Avengers".

"Mandalorian y Grogu"

La historia de la serie "The Mandalorian" saltará al cine con Pedro Pascal y Grogu como protagonistas.

La película contará con la participación de Sigourney Weaver y Jeremy Allen White y se estrenará en mayo de 2026.

"Wuthering Heights"

Emerald Fennell dirige la nueva adaptación de "Cumbres borrascosas" con Jacob Elordi y Margot Robbie. La película llegará en febrero.

"Dune 3"

Denis Villeneuve continúa la saga con Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Josh Brolin, Javier Bardem y Rebecca Ferguson. Se estrenará a final de año, con la incorporación de Robert Pattinson.

"Digger", de Alejandro González Iñárritu

Se estrenará en octubre, con Tom Cruise como protagonista. Se describe como una "comedia de proporciones catastróficas".

"Disclosure Day"

Nuevo filme de Steven Spielberg, una historia de ciencia ficción con Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth y Eve Hewson, que se estrenará en junio.

"Spider-Man: Brand New Day"

Tom Holland regresa como Spider-Man en la cuarta entrega de la saga, tras "Homecoming" (2017), "Far From Home" (2019) y "No Way Home" (2021).

"Amarga Navidad", de Pedro Almodóvar

Protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie, narra la historia de Elsa, directora de publicidad, que enfrenta la muerte de su madre durante un puente de diciembre.

"Narnia: The Magician's Nephew"

Dirigida por Greta Gerwig, adaptará "The Magician's Nephew" de C.S. Lewis, precuela de la saga. Daniel Craig, Carey Mulligan y Emma Mackey forman parte del elenco. Estreno en noviembre.

"Toy Story 5"

Se estrenará el 19 de junio, más de 30 años después de la original, y mostrará a los juguetes enfrentando la tecnología que amenaza los juegos tradicionales.

"The Social Reckoning"

Secuela de "The Social Network", escrita por Aaron Sorkin, explorará los secretos de Facebook. Protagonizan Jeremy Allen White y Mikey Madison. Estreno en octubre.

"Michael"

Biopic sobre Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua, protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, que se estrenará el 24 de abril.

"Supergirl"

"Supergirl: Woman of Tomorrow" sigue el origen de Kara Zor-El, protagonizada por Milly Alcock, y llegará a los cines el 26 de junio.