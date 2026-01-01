Donald Trump critica a George Clooney tras obtener ciudadanía francesa

El actor estadounidense George Clooney, junto a su esposa Amal Alamuddin y sus hijos Ella y Alexander, obtuvo la nacionalidad francesa por decreto aprobado el 26 de diciembre, según el Diario Oficial de la República Francesa. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió la noche de fin de año contra el actor George Clooney tras conocerse que él y su familia obtuvieron la ciudadanía francesa, y aprovechó para afirmar que Francia enfrenta un "grave problema de delincuencia" debido a la inmigración.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump calificó como una "buena noticia" que Clooney y su esposa, Amal Alamuddin, hayan accedido a la nacionalidad francesa, al considerar que ambos son "dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos".

"Se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con el somnoliento Joe Biden", escribió el mandatario.

Trump también recordó la participación del actor en actividades de recaudación de fondos del Partido Demócrata y aseguró que Clooney ha recibido "más publicidad por su política que por sus películas", a las que calificó como "escasas y mediocres".

El decreto

Según consta en el Diario Oficial de la República Francesa, Clooney, su esposa y sus dos hijos, Ella y Alexander, obtuvieron la nacionalidad francesa por decreto aprobado el pasado 26 de diciembre.

El Ministerio de Exteriores de Francia justificó la concesión por la contribución del actor, a través de su notoriedad internacional, a la imagen y la influencia del país.

Clooney fue condecorado en 2016 como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras y, junto a su esposa, posee una residencia permanente en la localidad de Brignoles, en la Costa Azul.