El funeral de Brigitte Bardot reúne a miles de admiradores en Saint Tropez

Los portadores del féretro llevan el ataúd de la ex actriz francesa Brigitte Bardot antes de su funeral en Saint-Tropez. ( EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER )

Miles de admiradores de Brigitte Bardot se congregaron este miércoles en las calles próximas a la iglesia de la localidad de Saint Tropez, en la Costa Azul francesa, en la que se celebró la misa funeral de la que fue un icono cinematográfico y defensora de los animales.

«Era la mujer más guapa del mundo», declaró la cantante Mireille Mathieu, refiriéndose a la actriz fallecida el pasado día 28, en declaraciones a los medios poco antes de entrar en la iglesia de Notre Dame de l´Assomption.

Llegada del féretro y asistentes

El ataúd de Brigitte Bardot, recubierto de ratán y adornado con ramos de flores, entró en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a las 11:20 horas para una ceremonia privada y sencilla a la que solo asisten 400 invitados, básicamente sus allegados y miembros de la Fundación Brigitte Bardot, aunque se transmite en directo en varias pantallas gigantes en Saint-Tropez.

Su hijo, Nicolas-Jacques Charrier, de 65 años, recibió el féretro en la puerta de la iglesia y estuvo en la primera fila durante la ceremonia religiosa, que comenzó con la petición del sacerdote Jean-Paul Gouarin a los asistentes para que guardaran sus teléfonos móviles y no tomaran fotos.

Hasta la iglesia, el ataúd llegó en un cortejo que fue seguido en la calles por cientos de vecinos y admiradores de Bardot, que filmaron con sus móviles el fugaz instante y algunos exclamaban a su paso palabras de reconocimiento a la artista: «Bravo, gracias Brigitte» o «Te quiero, Brigitte», según la prensa local.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/29/brigitte-bardot-sera-inhumada-en-el-cementerio-de-saint-tropez-55607022.png Celebridades acuden al tributo póstumo a Bardot. (EFE)

Entre los asistentes a esta ceremonia privada estaban, además de muchas personalidades del mundo del espectáculo y de organizaciones de protección de los animales, como los miembros de la Fundación Brigitte Bardot, algunos responsables políticos.

En particular la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen y, en nombre del Estado Aurore Bergé, ministra delegada para la Igualdad de Mujeres y Hombres y de la Lucha contra las discriminaciones.

El párroco oficiante pidió al comienzo de la celebración al público que se abstuviera de tomar fotografías.

Presidiendo la ceremonia, había en particular una foto muy famosa de Brigitte Bardot, en la que aparecía en 1977 con una foca en la banquisa del Polo Norte.

Mireille Mathieu canta a capela

La cantante Mireille Matieu cantó a capela ante el féretro en el funeral mientras que los Gipsy Kings interpretaron «Djobi Djoba» al final de la ceremonia.

La famosa cantante interpretó el ´Panis Angelicus´, basado en la obra de César Franck, con letra de Santo Tomás de Aquino, ante el ataúd de la que fuera ícono cinematográfico e incansable defensora de los animales, y a continuación, el tenor de ópera pop francés Vincent Niclo cantó el ´Ave María´ de Gounod.

El féretro salió de la iglesia con los acordes de la canción ´Djobi Djoba´ de los Gipsy Kings, un grupo al que Bardot contribuyó a promocionar y que la consideraba «una gitana rubia», en palabras de Chico, el líder de la banda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/bardotfuneral-e5f82450.jpg Retratos pintados de Brigitte Bardot, una ex actriz francesa, antes de su funeral en Saint-Tropez. (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Homenaje de admiradores

Desde el fallecimiento de Brigitte Bardot hace diez días, los homenajes de admiradores y turistas han inundado las calles de Saint-Tropez.

En la Place Blanqui, aledaña al puerto, lucían fotografías de la estrella del cine, junto con mensajes de cariño y flores, alrededor de una estatua dorada de Brigitte Bardot, inaugurada en 2017 como homenaje de Saint-Tropez a su más célebre vecina.

Ofrendas similares se depositaron en la bahía de Canebiers, cerca de La Madrague, la residencia de Bardot, donde los admiradores de la actriz dejaron además peluches de perros y gatos, en reconocimiento por su larga lucha por los derechos de los animales.

En el pueblo, los comercios también han decorado sus escaparates con imágenes de la estrella local, mientras que la oficina de turismo muestra imágenes de Brigitte Bardot al anochecer con un sencillo mensaje: «Gracias, Brigitte».

Y el Ayuntamiento, ha arriado sus banderas a media asta y desplegado dos pancartas con la imagen de Brigitte Bardot en su fachada.