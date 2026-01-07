"One Battle After Another" y "Sinners" dominan las nominaciones de los SAG 2026

Leonardo DiCaprio, nominado a mejor actor en un papel principal por su actuación en "One Battle After Another", asiste a un evento promocional en Los Ángeles. ( FUENTE EXTERNA )

One Battle After Another ("Una batalla tras otra") se convirtió en la película más nominada de la edición de los premios al Actor, al obtener siete candidaturas, según anunció este miércoles el principal sindicato de actores de Hollywood.

Producciones y nominaciones destacadas

La producción dirigida por Paul Thomas Anderson lidera la lista y competirá, entre otros apartados, por el galardón a mejor reparto en una película, consolidándose como una de las grandes favoritas en la antesala de los Óscar.

En segundo lugar figura Sinners, que logró cinco nominaciones, posicionándose como el otro gran contendiente de esta edición. A este grupo de producciones destacadas se suman Hamnet, Marty Supreme y Frankenstein, del cineasta mexicano Guillermo del Toro, todas con múltiples menciones y consideradas fuertes aspirantes en distintas categorías.

Principales actores nominados

En el plano interpretativo, Leonardo DiCaprio fue nominado a mejor actor en un papel principal por One Battle After Another, categoría en la que competirá con Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners), Jesse Plemons (Bugonia) y Timothée Chalamet (Marty Supreme), quien busca repetir el triunfo obtenido el año pasado.

En el apartado femenino, la debutante Chase Infinity también fue nominada por su trabajo en One Battle After Another, enfrentándose a Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I´d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue) y Emma Stone (Bugonia).

Las nominaciones de reparto reforzaron igualmente el protagonismo del filme más nominado. Sean Penn y el puertorriqueño Benicio del Toro fueron postulados como actores secundarios, mientras que Teyana Taylor compite como actriz de reparto, ampliando el peso de la cinta en esta edición.

En televisión, The Studio encabezó las nominaciones con cinco menciones, liderando el apartado de series de comedia. En drama, The Diplomat, Landman, The Pitt, Severance y The White Lotus figuran como las producciones más destacadas en la categoría de mejor reparto.

Los ganadores se darán a conocer el próximo 1 de marzo, durante la edición número 32 de estos premios, considerados un indicador clave en la carrera hacia los Óscar.