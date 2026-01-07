Robert Duvall, el inolvidable "consigliere" de "El Padrino" está de cumpleaños

La carrera profesional de Robert Duvall es ejemplo de pasión, talento y constancia. Después de unos inicios marcados por una extensa carrera sobre las tablas, su salto a la televisión y después al cine llevó a este actor a interpretar papeles que forman parte de la historia del audiovisual.

La frase del coronel Bill Kilgore, interpretado magistralmente por Duvall en "Apocalypse Now" (Francis Ford Coppola, 1979), ´Me encanta el olor a napalm por las mañanas´, pertenece al imaginario colectivo. Un paseo por las icónicas frases de sus personajes principales permite un acercamiento más profundo a este actor legendario.

´Al señor Corleone le gusta saber las malas noticias, temprano´. Tom Hagen. "El Padrino", 1972.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/whatsapp-image-2026-01-06-at-53308-pm-1-d54e3780.jpeg Robert Duvall ya está prácticamente retirado de la profesión, aunque recientemente formó parte del elenco de la película "The Pale Blue Eye (Los crímenes de la Academia)" (Scott Cooper, 2023). (EFE/WARREN TODA)

Debut de Duvall

Robert Duvall debutó en el cine formando parte del reparto de la película "Matar un ruiseñor" (Robert Mulligan, 1962) y no paró de trabajar en cine y televisión durante la década de los 60.

Pero fue su papel como "consigliere" de la familia Corleone en "El Padrino" (Francis Ford Coppola, 1972) y "El Padrino II" (1974) lo que le lanzó a la fama internacional.

Tom Hagen, abogado y asesor de Vito y después de su hijo Michael, fue un personaje construido de manera excelente, pero compleja. Diplomático, astuto y discreto, difería con brillantez del carácter siciliano, impulsivo y pasional de la familia para la que trabajaba, pero a la que atendía con absoluta lealtad.

Con este papel, Robert Duvall consiguió su primera nominación a los premios Óscar. En esta misma categoría, y también por este mismo título, "El Padrino", fueron nominados Al Pacino y James Caan.

La película de Coppola consiguió tres premios Óscar: Mejor Película, Mejor Actor para Marlon Brando y Mejor guion adaptado. Como contrapunto, Marlon Brando rechazó el galardón en señal de protesta por el maltrato sufrido por los nativos americanos por parte de Hollywood.

´No sé por qué terminé vagando borracho por esta parte de Texas, y tú me acogiste´. Bruce Beresford. "Tender Mercies", 1983.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/whatsapp-image-2026-01-06-at-53308-pm-2-999b13ed.jpeg Imagen de archivo del actor estadounidense Robert Duvall y su mujer Luciana Duvall, en Los Ángeles. (EFE)

Estrella con disciplina

A partir de su interpretación en "El Padrino", Robert Duvall se convirtió en estrella de Hollywood y no dejó de trabajar.

Repitió con Francis Ford Coppola, sumando hasta un total de cinco títulos, pero su único Óscar llegó con el papel protagonista en la película dirigida por Bruce Beresford, "Tender Mercies (Gracias y favores)" de 1983.

Aquí, Duvall daba vida al personaje de Mac Sledge, un vagabundo que antes había sido un famoso cantante de country y que encuentra cobijo en el entorno de una madre viuda que vive en el desierto de Texas.

En esta película, Robert Duvall exigió por contrato cantar con su propia voz; incluso compuso dos de las cinco canciones interpretadas por él. Con esta propuesta, el actor pretendía dar más verdad a su personaje, y así fue reconocido con el Óscar a Mejor Actor en la ceremonia de la Academia norteamericana en 1984.

´Es un hombre bueno que está teniendo un mal día´. Hank Thompson. "Un día de furia", 1993.

En esta película dirigida por Joel Schumacher en 1993 y protagonizada por Michael Douglas, un policía veterano a punto de jubilarse, encarnado por Robert Duvall, se convertirá en la voz compasiva de la historia.

El atormentado protagonista, Bill Foster, que ve cómo la vida le da la espalda, experimentará cómo el día a día no deja de aumentar su frustración hasta límites insospechados.

Será Hank Thompson, magistralmente interpretado por Robert Duvall, el contrapunto al personaje principal que está a punto de explotar, y cómo su experiencia como policía veterano y su propio drama personal contribuirá a que Bill Foster logre apaciguar la furia que desata.

"Un día de furia" fue muy aplaudida por la crítica y el público, y logró estar nominada a la Palma de Oro en el Festival de cine de Cannes de 1993.

Este repaso por la filmografía de Robert Duvall es solo una aproximación a una carrera muy extensa y variada, donde los títulos fueron mejor o peor recibidos por la crítica, aunque la interpretación del actor nunca ha sido cuestionada.

Robert Duvall se ha convertido así en uno de los actores más sólidos y respetados por la industria y de enorme alcance internacional.

El recorrido por algunas de sus frases más emblemáticas de los títulos que ha interpretado encuentra su punto álgido en la más legendaria: ´Me encanta el olor a napalm por las mañanas.´

La película "Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola ganó dos de las ocho nominaciones a los Óscar de la Academia de Hollywood de 1980, entre las que se encontraba la nominación a Actor secundario para Robert Duvall.

También fue nominado al Premio BAFTA en la misma categoría. El gran premio conseguido por este título fue la Palma de Oro en el Festival Internacional de cine de Cannes de 1979 y la mencionada frase del coronel Bill Kilgore, interpretado por este actor, que sigue resonando entre los espectadores de todo el mundo.

Quizá sea menos conocida la pasión de Duvall por el tango, un baile que descubrió en un espectáculo en Nueva York y del que se enamoró.

A partir de ese momento, el actor viajó a Argentina en repetidas ocasiones y profundizó en esta disciplina, aprendiendo a bailar y uniendo esta pasión junto a su actual mujer, bailarina, Luciana Pedraza.

Este inusitado interés le llevó además a escribir, protagonizar y dirigir, en 2003, la película "Assassination Tango", donde mezcla el mundo del crimen con el descubrimiento de la cultura del tango en Buenos Aires.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/whatsapp-image-2026-01-06-at-53308-pm-2bd47f3c.jpeg El actor estadounidense Robert Duvall (d) y su esposa, la argentina Luciana Pedraza, en una imagen de archivo. (EFE)

Retiro del cine

Robert Duvall ya está prácticamente retirado de la profesión, aunque recientemente formó parte del elenco de la película "The Pale Blue Eye (Los crímenes de la Academia)" (Scott Cooper, 2023).

Este título de terror gótico, ambientado en el siglo XIX, donde un detective veterano interpretado por Christian Bale investiga una serie de asesinatos misteriosos ocurridos en la Academia militar americana de West Point, contará con el apoyo de un mentor interpretado por Robert Duvall, que le dará las claves para resolver el caso.

Una vez más, la crítica alabó la solidez interpretativa de este actor, que ahora cumple 95 años y que, quién sabe, si podría sorprender con alguna otra intervención que sea de nuevo aplaudida por todos.